Aprovechar el momento: clave del Escogido después de dos outs en el Francisco Micheli

Yamaico Navarro empujó tres carreras en el triunfo de los Leones del Escogido 7-4 sobre los Toros del Este para poner la serie final final 2-0, luego del triunfo de la noche del jueves 22 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli. ( SAMIL MATEO )

En el primer partido, Travis Lakins apenas navegó un capítulo y salió con tres carreras cargadas a su cuenta. Afortunadamente para él, sus Leones del Escogido lograron convertir el encuentro en victoria y tomaron ventaja de 1-0 en la serie final 2026.

La noche del jueves, Nabil Crismatt, abridor de los Toros del Este, apenas pudo soportar 2.2 entradas y fue responsable de las cinco carreras anotadas por los Leones.

Crismatt había sido contratado por las Águilas Cibaeñas y estuvo disponible para el juego del lunes, último del round robin que ganaron los Toros, aunque sin subir al montículo.

Tras cinco días sin actividad en la pelota dominicana, recibió la alta responsabilidad de abrir el segundo partido de la final, una serie a la que los Toros llegaban golpeados por una dolorosa derrota, luego de haber estado delante 6-2 durante siete entradas.

Ese escenario trasladó el peso del partido al relevo romanense, que esta vez respondió y recuperó la forma, luego de que Jean Carlos Mejía fallara de manera inesperada en el primer encuentro, al permitir cinco anotaciones que facilitaron la remontada de los Leones en el día de apertura de esta final.

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Escogido 3 0 2 0 0 0 0 0 2 7 12 1 Toros 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 8 0

En esta ocasión, el relevo de los Azucareros estuvo a la altura. Luego de la salida de Crismatt, los lanzadores retiraron a nueve bateadores de forma consecutiva y mantuvieron en cero a los escarlatas hasta la llegada del noveno episodio.

Sin embargo, a este nivel volvió a presentarse otro caso inesperado en una figura del bullpen. Si el miércoles fue Mejía quien falló, en este encuentro Joe Corbett también fue castigado, al permitir un cuadrangular decisivo a Junior Lake.

Después de dos outs

Ocho de las 11 carreras carreras del partido llegaron después de dos outs, y tres de ellas fueron impulsadas por Yamaico Navarro.

Ocurrió en el primer capítulo, cuando los Leones tomaron ventaja 3-0, un inning liderado por Navarro.

Luego, en el tercero y nuevamente con dos retirados, Navarro empujó la cuarta carrera escarlata y Alcides Escobar produjo la quinta, ampliando la ventaja a 5-0.

Los Azucareros no lograron repetir esa dosis en el primer episodio, a pesar de colocar corredores en tercera y primera. Eddie Rosario fue dominado con elevado al jardín central, cerrando la entrada sin daño.

Más adelante, los Toros reaccionaron y cobraron venganza de manera efectiva en el sexto episodio. Un doble de Rudy Martin ante Héctor Neris acercó a los romanenses 5-4 y devolvió dramatismo al encuentro.

El Escogido mantuvo la tendencia y en el noveno capítulo sentenció el partido. Tras Corbett retirar con batazos por el cuadro a Héctor Rodríguez y Erik González, Sócrates Brito conectó su segundo imparable de la noche, un sencillo al jardín izquierdo. Acto seguido, Junior Lake desapareció la pelota por la misma zona y colocó el marcador 7-4.

El batazo terminó por sacarle el aire a los Toros.

Así, los Leones abandonaron inflados el Estadio Francisco Micheli y siguieron firmes en su búsqueda de un segundo título consecutivo