La confianza sobre el relevista Jean Carlos Mejía se mantiene sin variación.

El lanzador de los Toros del Este dejó escapar una ventaja de cuatro carreras en un inning de cinco vueltas de los Leones del Escogido, lo que fue determinante para que los rojos se llevaran el primer partido de la serie final con un triunfo 7-6 en el Estadio Quisqueya.

"Había que darse la oportunidad con el mejor brazo que siempre ha sido JC (Jean Carlos) en un octavo inning, porque fue un muchacho que no permitió ni una sola carrera durante todo un round robin", dijo Estévez, antes del segundo partido de la final que se jugará esta noche en el Estadio Francisco Micheli.

El dirigente invitó a sus jugadores, y él como capataz, a dejar el partido anterior y pasar la página. "Uno como como dirigente y los muchachos como peloteros tienen que tener memoria corta. Creo que todo el esfuerzo para tratar de ganar el partido en el día de ayer se hizo".

Sin mucha vacilación queda claro que ese partido se definió en una entrada "que no fue muy favorable para nosotros, como fue la octava entrada. Simplemente es pasar la página, venir con el mismo ímpetu de de querer ganar el partido y que nuestro abridor nos dé cinco entradas".

Mejía permitió cinco vueltas en un octavo en el que solo sacó un out.

"Lamentablemente siempre hay un día malo y el día malo fue en el día de ayer, pero como te digo y le dije a todo el mundo: mi confianza plena con JC porque yo sé la calidad de pitcher que él es y eso no nos mueve del octavo inning por ahora".

Esta misma noche, señaló el mánager, si es necesario Mejía saldrá al montículo nueva vez como ocurrió en la semifinal precediendo a Joe Corbett.

"Sí, hasta ahora mismo todo se mantiene igual porque como te digo, no podemos medir un cambio drástico por una sola salida", expresó.

El mánager explicó que una ventaja de cuatro en las Mayores "en esta liga viene siendo de tres".

Sin preocupación

Estévez destacó que no hay espacio "para la preocupación" tras el primer partido de la serie final. "Solamente pasó un partido".

Es por eso que llamó a confiar en la capacidad del equipo para responder en el terreno. Señaló que apenas se ha disputado un encuentro y que el talento del conjunto está intacto, por lo que el enfoque debe ser en el siguiente encuentro.

"Tenemos la capacidad de responder y eso es lo que debemos hacer hoy para seguir poniendo esta final interesante", afirmó, al tiempo de resaltar que la serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un duelo altamente competitivo.

Romeo González

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.