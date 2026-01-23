La MLB coloca a 16 dominicanos entre los mejores 100 y tres en el top 10

José Ramírez viene de lograr su tercera temporada en la que logra el 30-30. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana volvió a dejar una huella profunda en las Grandes Ligas con la inclusión de 16 peloteros en la prestigiosa lista de los Top 100 Players Right Now de MLB Network para la temporada 2026, una clasificación que resume a los cien mejores jugadores según su rendimiento actual y proyección deportiva.

Hay tres quisqueyanos que quedaron entre los primeros 10, con José Ramírez de quinto, Juan Soto de sexto y Vladimir Guerrero Jr. de décimo. La lista crece con aparición de jugadores como Geraldo Perdomo, Cristopher Sánchez, Jeremy Peña, Elly de la Cruz, Freddy Peralta y Framber Valdez, quienes no aparecieron en el listado anterior.

El japonés Shohei Ohtani repitió como el número uno de todo el listado en un top 5 que completan Aaron Judge, Bobby Witt Jr., y Cal Raleigh. Entre los latinoamericanos, Venezuela colocó siete jugadores, Cuba tres, Puerto Rico dos y Panamá uno.

Mike Trout desciende hasta el puesto 89 desde el 42 que figuró en 2025.

Los dominicanos

A continuación, el orden en el que aparecen los duartianos en el listado que acaba de completar la Major League Baseball.

5. José Ramírez, 3B, Guardians (posición en 2025, 9)

6. Juan Soto, RF, Mets (2025: 4)

10. Vladimir Guerrero Jr. Blue Jays, (2025: 13)

15. Fernando Tatis Jr., RF, Padres (2025: 22)

16. Julio Rodríguez, CF, Mariners (2025: 23)

19. Ketel Marte, 2B, D-backs (2025: 18)

24. Geraldo Perdomo, SS, D-backs (2025: no figuró)

29. Cristopher Sánchez, SP, Phillies, (2025: no figuró)

34. Manny Machado, 3B, Padres (2025: 29)

39. Junior Caminero, 3B, Rays (2025: no rank)

46. Rafael Devers, DH, Giants (2025: 21)

49. Jeremy Peña, SS, Astros (2025k: no figuró)

52. Elly de la Cruz, SS, Reds (2025: no figuró 31)

63. Freddy Peralta, SP, Mets (2025: no figuró)

80. Framber Valdez, SP, agente libre (2025: no figuró 45)

86. Willy Adames, SS, Giants (2025: 41)

El equipo de producción e investigación de MLB Network ha vuelto a clasificar a los mejores jugadores de las Grandes Ligas utilizando una fórmula diferente a la de "The Shredder", que se utiliza para determinar la clasificación anual de la cadena de los 10 mejores jugadores en cada posición.

Lo que dice sobre José Ramírez

Esta es la cuarta vez que Ramírez figura entre los 10 mejores y la primera vez que se cuela entre los cinco primeros. Esto se produce tras otra temporada destacada para el jugador franquicia de los Guardianes. Entró en el club de los 30-30 por tercera temporada (30 jonrones, 44 bases robadas, la mejor marca de su carrera). Fue finalista al MVP por cuarta vez y recibió su séptima selección al Juego de Estrellas y su sexto Bate de Plata.

Sobre Juan Soto

En su primera temporada con los Mets, Soto logró algunas hazañas ya conocidas: lideró las Grandes Ligas en bases por bolas por cuarta vez y tuvo un porcentaje de embase de .396, el mejor de la Liga Nacional. Superó los 40 jonrones por segundo año consecutivo, terminando con 43, la mayor cantidad de su carrera.

Además, ganó su sexto Bate de Plata después de su temporada a los 26 años. ¡¿Pero 38 bases robadas?! Nadie lo esperaba de un jugador que nunca había conseguido más de 12 bases en ninguna de sus siete temporadas anteriores. Soto se convirtió en el primer Met y apenas el noveno jugador en registrar al menos 40 jonrones y 35 bases robadas en un solo año.

Sobre Vladimir Guerrero Jr.

¿Tuvo Vlad Jr. el mejor 2025 de cualquier jugador? En abril, firmó una extensión de contrato de 14 años y US$500 millones para permanecer con los Blue Jays. Luego, tras su quinto año consecutivo como All-Star, guió a Toronto a su primer título de división en una década y se convirtió en un equipo demoledor en la postemporada.

Guerrero conectó ocho jonrones y bateó .397 en los playoffs, y se ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana mientras los Blue Jays avanzaban a la Serie Mundial por primera vez desde 1993.