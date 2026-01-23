×
Lidom
Lidom

Lidom suspende el tercer partido de la serie final debido a las lluvias

El encuentro se celebrará este sábado 24 a las 7:15 pm en el Estadio Quisqueya

    Expandir imagen
    Lidom suspende el tercer partido de la serie final debido a las lluvias
    Las incesantes lluvias caídas en la tarde de este viernes, provocaron la suspensión del partido. (DIARIO LIBRE/ CARLOS SÁNCHEZ G.)

    La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom) anunció oficialmente la posposición del juego fijado para celebrarse originalmente este viernes 23 correspondiente al tercer juego de la serie final, debido a las intensas lluvias que han caído sobre Santo Domingo.

    Lidom informa en un comunicado que de conformidad con el reglamento vigente, en caso de posposición de un juego de la serie final antes de su inicio, o antes de cuatro entradas y media, dicho encuentro se reiniciará partiendo desde cero, al otro día, en la misma sede.

    Por lo tanto, el encuentro entre Leones del Escogido y Toros del Este, será celebrado en el Estadio Quisqueya, este sábado 24 a las 7:15 p.m.

    Ventaja escarlata

    Los Leones lideran la serie 2-0, luego de sendas victorias, primero en la capital el pasado miércoles, y luego ayer en La Romana.

    La serie final del actual torneo otoño invernal 2025-2026, está pactada a un máximo de 7 juegos, y de lograr cuatro victorias primero que los taurinos, los escarlatas conseguirían su corona número 17 en la historia del béisbol dominicano.

    • Los Toros conquistaron por última vez el campeonato en la temporada 2019-20, título que es el tercero que han conseguido desde que se aparecieron como franquicia de Lidom en 1983-84.
    TEMAS -

