Los Rockies apuestan a la versatilidad con la firma del boricua Willi Castro

Willi Castro, de los Minnesota Twins, corre las bases después de conectar un jonrón. ( ARCHIVO/AP )

La temporada baja de los Rockies se ha definido menos por agentes libres llamativos y más por incorporaciones específicas que cubren las carencias reales de la plantilla.

Con la firma de Willi Castro por dos años y US$12.5 millones, Colorado está dando señales de un cambio claro: buscan jugadores que puedan desempeñar múltiples funciones y ayudar a estabilizar una plantilla en transición.

El valor de Castro no reside en sus números recientes y llamativos —en 2025 bateó .226 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas entre los Twins y los Cubs—, sino en su flexibilidad posicional y su experiencia.

La temporada pasada, accionó en los tres jardines, la tercera base y el campocorto, e incluso subió al montículo en una entrada, el tipo de contribución no tradicional que se ha vuelto más apreciada en la construcción de plantillas modernas.

Para unos Rockies que han tenido dificultades para encontrar profundidad confiable, y que han reestructurado sus alineaciones a mitad de temporada, la capacidad de Castro para intervenir donde sea necesario es un activo tangible. No es solo un utility en teoría: es alguien que le da al mánager opciones reales cuando lesiones o problemas de rendimiento obligan a cambios en la alineación.

Liderazgo en el clubhouse

La plantilla de Colorado es relativamente joven, con un núcleo emergente que necesita no solo tiempo de juego, sino mentores con experiencia. Castro entra en su octava temporada en Grandes Ligas, y ha vestido múltiples uniformes, ha lidiado con traspasos y fue un All-Star en 2024 con Minnesota.

Ese tipo de experiencia, dentro y fuera del campo, puede ser valiosa en un vestuario que aún busca definir su identidad.

En un club que aún construye su cultura a largo plazo, Castro aporta un currículum profesional que denota resiliencia: alcanzó un récord personal en juegos, carreras anotadas, hits, dobles, jonrones y carreras impulsadas en 2024, y desde entonces ha superado rachas de rendimiento más irregulares.

Ya sea guiando a bateadores jóvenes en sus malas rachas, ayudando a facilitar la transición de un prospecto recién llegado a las Grandes Ligas o simplemente siendo una voz tranquilizadora en el dugout, los Rockies confían en que su presencia sea importante más allá del WAR y el wRC+.