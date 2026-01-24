Evaluarán nuevamente el terreno del Quisqueya previo al tercer juego de la final

Imagen del estadio Quisqueya Juan Marichal en el proceso de revisión del terreno de juego previo al tercer partido de la Serie Final entre los Leones del Escogido y los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Los árbitros del encuentro y los dirigentes de los Leones del Escogido y Toros del Este realizaron una inspección al terreno de juego del estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte del protocolo previo al tercer partido de la Serie Final del campeonato.

Tras la revisión inicial, las partes acordaron regresar al terreno a las 8:30 de la noche para una nueva evaluación, con el objetivo de determinar si existen las condiciones adecuadas para celebrar el partido programado.

La situación se produce en un contexto clave de la serie, que favorece 2-0 a los Leones del Escogido, que buscan colocarse a un triunfo de conquistar el título, mientras que los Toros intentan evitar caer en un déficit que los pondría contra la pared en sus aspiraciones de coronarse campeones.

La decisión final sobre la celebración del partido quedará en manos del cuerpo arbitral, en coordinación con la liga y los equipos, una vez se complete la nueva inspección del terreno.