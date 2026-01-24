Lidom pospone el Juego 3 de la Serie Final; se jugará este domingo en el Quisqueya

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció de manera oficial la posposición del tercer partido de la Serie Final del campeonato otoño-invernal 2025-2026, que estaba programado para celebrarse este viernes 24 de enero por las condiciones del terreno de juego, entre los Leones del Escogido y los Toros del Este.

De acuerdo con el comunicado emitido por la liga, la decisión se adopta conforme al reglamento vigente, el cual establece que cuando un partido de la Serie Final es pospuesto antes de su inicio o antes de completarse 4.5 entradas, el mismo debe celebrarse desde cero al día siguiente y en la misma sede.

Juego nocturno

En consecuencia, el encuentro será reprogramado para este domingo 25 de enero, a las 7:15 de la noche, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

La Serie Final está pactada a un máximo de siete partidos, y los Leones aventajan a los Toros 2-0.