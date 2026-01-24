×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Lidom pospone el Juego 3 de la Serie Final; se jugará este domingo en el Quisqueya

El partido fue suspendido antes de iniciar y, según el reglamento, deberá celebrarse desde cero en la misma sede este domingo 25 de enero a las 7:15 de la noche.

    Expandir imagen
    Lidom pospone el Juego 3 de la Serie Final; se jugará este domingo en el Quisqueya
    Imagen del estadio Quisqueya Juan Marichal con la lona puesta. (BRAYLIN PAREDES| DL)

    La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció de manera oficial la posposición del tercer partido de la Serie Final del campeonato otoño-invernal 2025-2026, que estaba programado para celebrarse este viernes 24 de enero por las condiciones del terreno de juego, entre los Leones del Escogido y los Toros del Este.

    De acuerdo con el comunicado emitido por la liga, la decisión se adopta conforme al reglamento vigente, el cual establece que cuando un partido de la Serie Final es pospuesto antes de su inicio o antes de completarse 4.5 entradas, el mismo debe celebrarse desde cero al día siguiente y en la misma sede.

    Juego nocturno

    En consecuencia, el encuentro será reprogramado para este domingo 25 de enero, a las 7:15 de la noche, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

    RELACIONADAS
    • La Serie Final está pactada a un máximo de siete partidos, y los Leones aventajan a los Toros 2-0. 
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.