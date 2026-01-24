José Ramírez y los Guardians negocian extensión que podría asegurar su futuro hasta 2032

Los Guardianes de Cleveland y el tercera base dominicano José Ramírez mantienen conversaciones para una posible extensión de contrato que podría mantener al estelar jugador vinculado a la organización más allá de la temporada 2026 y hasta el año 2032, según reportes de MLB.com y medios especializados en Grandes Ligas.

Ramírez, de 33 años, tiene vigente un contrato firmado en 2022 que garantiza su permanencia con el equipo hasta 2026, pero la directiva del club estaría interesada en asegurar su permanencia a largo plazo, reconociendo su valor y peso histórico dentro de la franquicia.

Also: Private jet travel for one roundtrip per year plus one trip to and from the All-Star Game. Also receives an additional hotel room on the road besides his suite. Awards package also doubled from current contract. Gets $500K for MVP, $300K for 2nd or 3rd, $150K for fourth or... — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) January 24, 2026

De concretarse el nuevo acuerdo, el pacto estaría en el rango de siete años adicionales y alrededor de US$175 millones, lo que elevaría el compromiso total entre ambas partes a más de una década continua.

Incluiría pagos diferidos

Parte del dinero podría incluir pagos diferidos, un mecanismo que permitiría a Cleveland mantener flexibilidad financiera mientras premia la lealtad de su principal figura.

Según reportó el periodista de The Athletic Ken Rosenthal, el banilejo ganaría alrededor de US$25 millones anuales hasta 2032, con US$10 millones diferidos por temporada. El acuerdo también incluiría un viaje anual en jet privado, ida y vuelta, así como transporte especial para su participación en el Juego de Estrellas. Además, recibiría una habitación adicional junto a su suite durante los viajes del equipo.

Bonos por desempeño

El paquete de bonificaciones por premios representaría aproximadamente el doble respecto a su contrato actual. Ramírez recibiría US$500,000 por ganar el premio de Jugador Más Valioso, US$300,000 por finalizar segundo o tercero, y US$150,000 por ocupar el cuarto o quinto lugar.

Asimismo, el acuerdo contemplaría bonos adicionales por participación en el Juego de Estrellas, así como por conquistar el Guante de Oro, el Bate de Plata, y por ser elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato o de la Serie Mundial.

Ramírez se ha consolidado como uno de los jugadores más completos de las Grandes Ligas en la última década. Su combinación de poder, velocidad, disciplina en el plato y defensa sólida lo han convertido en candidato recurrente al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana y en pilar competitivo de los Guardianes.

Desde su debut en 2013, el bateador ambidiestro acumula múltiples temporadas de élite, incluyendo campañas con más de 30 jonrones y 30 bases robadas, además de participaciones en el Juego de Estrellas y presencia habitual en las votaciones al MVP.

Para la organización, asegurar a Ramírez hasta el final de su carrera significaría no solo retener a su principal activo deportivo, sino también preservar una identidad competitiva en torno a un jugador que ya es considerado entre los más grandes en la historia moderna del club.

Aunque todavía no hay anuncio oficial, las negociaciones reflejan una intención clara: José Ramírez y Cleveland desean seguir caminando juntos.