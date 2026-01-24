Prospecto en estado delicado tras recibir batazo en la cabeza por compañero

Los prospectos se entrenan en un programa de alto rendimiento que desarrolla jugadores para firmar con los equipos de la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

Una discusión que comenzó por la queja de un prospecto a otro que entendía no tenía la mejor actitud en un partido de béisbol terminó con el primero agredido por el segundo con un batazo en la cabeza y, una semana después, médicos tratan de reducir la inflamación para proceder a una cirugía que permita al atacado seguir con vida.

Ambos adolescentes envueltos en el incidente, con edades entre 14 y 15 años, son talentos tan especiales que equipos de la MLB ya han ofrecido bonos de seis y siete dígitos para reclutarlos entre 2027 y 2028. Todo eso corre peligro y el caso del agresor ha requerido de tratamiento psicológico para afrontar la situación.

El suceso se produjo en un programa de desarrollo de jugadores en Santo Domingo Este el pasado viernes 16 de enero.

Diario Libre consultó a personas cercanas con los afectados y revelaron, bajo condición de no revelar los nombres de los implicados por ser menor de edad y no afectar el proceso, los acontecimientos.

Se disputaba un partido de béisbol en una academia. Uno de los jugadores, el de 14 años, exigió mayor entrega al de 15. Una vez terminó la entrada la discusión se prolongó en el dugout, donde hubo un enfrentamiento que dejó rasguños en el cuerpo de quien eventualmente golpeó con el bate.

También otro jugador intervino hasta que los entrenadores disolvieron el altercado con amonestaciones que sacaron del encuentro al joven que sacó la peor parte del caso.

Sin embargo, una vez el agresor se encontraba en el círculo de espera para agotar un turno vio que el compañero con el que protagonizó la pelea recogía sus pertenencias para marcharse, pero se le acercó por sorpresa y entendió que lo atacaría, por lo que reaccionó y golpeó con el bate a la cabeza del prospecto que hoy se debate entre la vida y la muerte.

De inmediato, el joven agredido fue llevado a un centro de salud cercano, allí se le hizo una tomografía y se determinó que se requería de operación, pero el nivel de hinchazón era muy alto y los doctores comenzó a aplicarle medicamentos para reducirlo. Hasta el viernes no se había reducido como para proceder con la cirugía.

"Los médicos dan oportunidad de vida. Es un muchacho joven, pero está en una situación complicada, muy complicada. Ahora mismo la prioridad nuestra es salvarle la vida y hacemos cadenas de oración", dijo a Diario Libre una persona cercana a la situación.

Un joven tranquilo

La reacción del agresor sorprendió al entorno, ya que se trata de un joven que no tenía antecedente alguno, de una familia que incluso lo lleva cada día al complejo y no lo deja amanecer en la pensión donde se encuentra el grupo.

Igualmente, el agredido es definido como un adolescente que no ha provocado amonestación mayor. Sin embargo, reconocen que ese día estuvo alterado y una vez llegado al dugout mantuvo encendida la llama, estaba molesto y se requirió de la intervención de adultos para tranquilizarlo.

Una persona que habló con Diario Libre explicó que se ha requerido de la inversión de cientos de miles de pesos en gastos médicos y apoyo familiar para mantener las opciones de vida del agredido.