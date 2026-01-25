Selección femenina de fútbol sub-17 debuta con goleada en el clasificatorio de Concacaf

La selección dominicana sub-17 femenina tuvo un estreno arrollador en el clasificatorio sub-17 de Concacaf 2026 de esta rama al imponerse con contundente marcador 7-0 sobre Dominica, en partido disputado en el Estadio Miguel "Chocorrón" Buitriago, en Nicaragua.

El ataque quisqueyano fue liderado por Caelyn Jiménez, quien marcó a los minutos 8 y 47; Blair Vera, autora del tercer tanto al 21; Giocarla Durán, que firmó un doblete al 40 y 45+1; y Jabes Martínez, quien cerró la goleada con anotaciones al 79 y 90.

Tras este triunfo, las dominicanas volverán al terreno de juego este lunes, cuando enfrenten a Islas Vírgenes Estadounidenses en el mismo escenario, a partir de las 6:00 de la tarde (hora de República Dominicana).

La Sedofútbol Sub-17 femenina forma parte del Grupo A junto a Belice, Islas Vírgenes Estadounidenses, Dominica y la selección anfitriona, Nicaragua.

El calendario del combinado nacional se completa con el choque ante Belice, programado para el viernes 30 de enero a las 9:00 de la noche, y el cierre de la fase de grupos frente a Nicaragua, el domingo 1 de febrero, también a las 9:00 de la noche, horarios correspondientes a República Dominicana.

El Clasificatorio Sub-17 Femenino de Concacaf reúne a 29 selecciones nacionales, distribuidas en seis grupos. Avanzarán a la fase final del premundial los equipos que finalicen en primer lugar de cada grupo, además de los dos mejores segundos lugares.

A la ronda final del Campeonato Sub-17 Femenino de Concacaf ya están clasificados de manera directa Canadá, Estados Unidos, México y Puerto Rico, por ocupar las primeras cuatro posiciones del ranking de la confederación.

Los encuentros del torneo son transmitidos para el público dominicano a través de ESPN y la aplicación Disney Plus.