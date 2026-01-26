×
Juan Núñez afirma que José Ramírez está positivo y a bordo con RD para el Clásico Mundial

La Fedom niega los rumores de que Ramírez no estará con el equipo

    Expandir imagen
    Juan Núñez afirma que José Ramírez está positivo y a bordo con RD para el Clásico Mundial
    José Ramírez (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez, informó que el tercera base de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, se mantiene positivo y comprometido con la selección nacional que participará en el Clásico Mundial de Béisbol.

    Con esta información se desmienten los rumores que circularon durante el transcurso de este domingo en redes sociales, sobre una supuesta renuncia a su participación.

    Fedom expresó que esta posición de Ramírez respalda lo que ha expresado de manera reiterada en diversas declaraciones públicas, mostrando entusiasmo, compromiso y total disposición de aportar al equipo en el rol que sea necesario. 

    • Núñez expresó que para el país contar con un jugador del calibre de Ramírez en su roster tiene un valor incalculable

    Lo expresó en entrevista

    Recientemente, el antesalista fue categórico en una entrevista concedida al periodista Héctor Gómez, donde afirmó: “Estaré en primera plana en el equipo dando el 100 %”. 

    Asimismo, aseguró que no tiene inconvenientes en adaptarse a las necesidades del conjunto, ya sea jugando en la tercera base o como bateador designado.

