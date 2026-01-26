La antesala dominicana, un lujo intacto rumbo al Clásico Mundial

Alcídes Escobar conectó cuadrangular de dos carreras en el triunfo de los Leones del Escogido ante los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

El mismo día en que se celebraba el anuncio oficial de la participación de Fernando Tatis Jr. en el equipo nacional de cara al Clásico Mundial de Béisbol de marzo próximo, también circularon versiones sobre una eventual ausencia de José Ramírez del proyecto tricolor.

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez, aseguró que el estelar antesalista banilejo sigue en los planes del conjunto, si bien su presencia ha estado en entredicho en más de una ocasión.

Más allá de la incertidumbre puntual sobre "Mr. La Para" y de la posible no disponibilidad de Rafael Devers, el panorama no luce preocupante para la dirigencia dominicana.

Hay profundidad

La profundidad en la esquina caliente es tal, que la posición continúa bien cubierta con una figura consolidada y otro talento emergente de primer nivel.

Poder contar con Manny Machado, ganador en dos ocasiones (2013 y 2015) del Guante de Oro y considerado por casi tres lustros entre los mejores defensores de la antesala en MLB da tranquilidad.

La experiencia del Ministro de Defensa, su liderazgo y solvencia en escenarios de alta presión lo convierten en una garantía para cualquier cuerpo técnico que aspire al título.

A ese perfil probado se suma la irrupción de Junior Caminero, una de las joyas jóvenes más prometedoras del béisbol mayor.

El antesalista de los Rays de Tampa Bay demostró que su impacto no es solo a futuro, su campaña de 45 vuelacercas y 110 remolques lo colocaron en el radar del equipo nacional en momento en que abundaban las opciones.

Antes de iniciar la temporada 2025, Caminero expresó su deseo de integrarse al proyecto "aunque fuera de aguatero", una declaración que hablaba de compromiso, pero que hoy resulta casi simbólica ante el nivel de juego exhibido en el terreno de juego.