Víctor Estévez, mánager de los Toros: "la mentalidad es seguir inning por inning"

Víctor Estéve, mánager de los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este están por debajo en la serie final ante los Leones del Escogido.

Este lunes(5:00 p.m.) tienen la oportunidad de igualar la final en un partido que disputarán en su hogar, del Francisco Micheli, en La Romana ante unos Leones que lideran la serie 2-1.

Una victoria roja colocaría a los anaranjados al borde de ser despedidos del campeonato.

"La mentalidad es seguir inning por inning", dijo el mánager de los Toros, Víctor Estévez, luego de que su equipo se reaccionara con dos vueltas en el noveno capítulo para sacar un triunfo 3-2 este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

"Sabemos que estamos contra un un contrincante que realmente ha lanzado bien la pelota y son difíciles en las bases y simplemente ir inning por inning y estar positivo para tratar de igualar la serie", dijo Estévez.

Hasta ahora solo los Leones es el único equipo que ha ganado un partido como dueño de casa. Ocurrió en el primer juego, cuando reaccionaron con cinco vueltas en el octavo capítulo para un triunfo 7-6.

Los Toros llenaron las bases en el noveno capítulo de dos carreras, un episodio que pudo ser más grande, pero obtuvieron lo suficiente para salir victoriosos del Estadio Quisqueya y opacar una ferviente fanaticada roja que vio cómo se le escapó el triunfo.

Fue algo que hicieron los rojos en el primer juego de la final, pero los Azucareros cobraron venganza este domingo.

"Cabe destacar la la capacidad de reacción que tuvo el equipo en una novena entrada contra un (relevista Stephen) Nogosek que nos nos había lanzado bastante bien en la novena entrada", dijo Estévez.

"La verdad es que muy contento con la capacidad de reacción de los muchachos en el día de hoy", dijo Estévez.