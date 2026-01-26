Altuve no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

José Altuve toma una práctica en los jardines en el campamento de los Astros. ( FUENTE EXTERNA )

El veterano estelar José Altuve ha decidido no participar en el Clásico Mundial de Béisbol de este año a solicitud de los Astros, informó una fuente el lunes a Brian McTaggart, que cubre a los Astros para MLB.com. El club no ha confirmado la noticia.

Altuve dijo el sábado, durante el FanFest anual del equipo, que le gustaría jugar en el Clásico con la selección de Venezuela, dirigida por el coach de banca de Houston, Omar López, pero los Astros prefieren que permanezca con el club durante los Entrenamientos Primaverales y se prepare para la temporada. López comentó en las Reuniones Invernales del mes pasado que, de jugar con Venezuela, Altuve sería el segunda base titular y batearía de tercero en el orden ofensivo.

La cautela de los Astros con respecto a la participación de Altuve en el Clásico se debe a la lesión que sufrió mientras jugaba el torneo del 2023. Altuve se fracturó el pulgar derecho tras recibir un pelotazo en cuartos de final ante los Estados Unidos y fue sometido a una cirugía, perdiéndose los primeros 43 juegos de la campaña regular con Houston.

Altuve regresó a mediados de mayo del 2023 y puso línea ofensiva de .311/.393/.522 con 17 jonrones y 51 carreras impulsadas en 90 partidos. Disputó 153 encuentros en el 2024 y 155 el año pasado, la mayor cantidad de juegos combinados de un jugador de los Astros en las últimas dos campañas.

El tema de salud

Altuve estuvo lidiando con molestias en el pie derecho durante las últimas dos semanas de la temporada regular del 2025 y, en noviembre, se sometió a un procedimiento para removerle líquido a una herida entre el cuarto y quinto dedos del pie. Bateó .265 con 80 carreras anotadas, 26 vuelacercas y 77 empujadas la temporada pasada, y dijo el sábado que se siente 100 por ciento saludable.

Los Astros movieron a Altuve al jardín izquierdo para comenzar la campaña pasada, pero el veterano terminó iniciando más juegos en la segunda base. El año pasado, abrió 61 partidos en la intermedia, 49 como designado y 44 en el jardín izquierdo, aunque se espera que regrese a la segunda base a tiempo completo — o casi a tiempo completo — en el 2026.

López dijo el mes pasado que una lesión como la que sufrió Altuve en el Clásico también podría haber ocurrido durante los Entrenamientos Primaverales, pero los Astros no quieren correr riesgos.

Altuve, de 36 años, ha construido un sólido historial rumbo al Salón de la Fama desde que debutó en las Mayores en el 2011, que incluye tres títulos de bateo, el premio a JMV de la Liga Americana en 2017, dos campeonatos de la Serie Mundial, siete Bates de Plata y nueve selecciones al Juego de Estrellas.

Altuve comenzará esta temporada con 2,388 hits, la segunda mayor cantidad en la historia de los Astros. Está a 112 imparables de alcanzar los 2,500 y sigue en camino a unirse al miembro del Salón de la Fama Craig Biggio en el prestigioso club de los 3,000 hits. Tiene contrato con los Astros por cuatro temporadas más.

Venezuela, que integra el Grupo D, jugará un partido de exhibición ante los Astros el 3 de marzo en West Palm Beach antes de iniciar la fase de grupos del Clásico el 6 de marzo frente a Países Bajos, seguido de encuentros contra Israel (7 de marzo), Nicaragua (9 de marzo) y la República Dominicana (11 de marzo).