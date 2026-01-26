La Fedom confirma que Fernando Tatis Jr. va al Clásico Mundial de Béisbol

La espera ha terminado para la fanaticada dominicana. La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) oficializó este lunes lo que muchos consideraban la pieza faltante en el rompecabezas de la selección nacional: el jardinero estelar Fernando Tatis Jr. defenderá los colores de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebrará del 5 al 17 de marzo próximo.

El jugador compartió una publicación que hizo la cuenta oficial del equipo en la red social Instagram: _losdominicanos.

Será la primera vez que el jugador de los Padres de San Diego participe en el certamen de naciones más importante del planeta. Tatis Jr., una de las figuras más electrizantes de las Grandes Ligas, llega al torneo tras consolidar una carrera de siete temporadas en las que ha redefinido el concepto de jugador "cinco herramientas".

Con un promedio anual de 37 cuadrangulares y 29 bases robadas, su presencia en el lineup quisqueyano puede aportar una combinación de poder y velocidad que pocos equipos pueden contrarrestar.

El currículum de "El Niño" habla por sí solo. Además de ser tres veces convocado al Juego de Estrellas y poseer dos Bates de Plata, Tatis ha demostrado ser un titán defensivo tras su transición a los jardines, acumulando dos Guantes de Platino, galardón que lo acredita como el mejor defensor absoluto de su liga. Su pico estadístico se registró en 2021, cuando su impacto ofensivo lo llevó a terminar tercero en la votación por el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional.

Esta incorporación es vista como una redención personal, luego de que el jugador no pudiera participar en la edición de 2023 debido a una suspensión por fallar a una prueba de dopaje el año previo. "Representar a mi país es un sueño de toda la vida, algo que está al mismo nivel de ganar una Serie Mundial", expresó el jugador anteriormente en diversas entrevistas, subrayando el valor sentimental de esta cita.

La estructura del equipo dominicano para 2026 respira jerarquía. Bajo la dirección del futuro Salón de la Fama, Albert Pujols, quien asume el reto tras una exitosa etapa como manager en la liga invernal dominicana y la Serie del Caribe, el conjunto busca recuperar el prestigio perdido en la edición anterior.

El cuerpo técnico tendrá un matiz especial, ya que Tatis Jr. trabajará bajo la tutela de su padre, Fernando Tatis Sr., quien ha sido designado como asistente de Pujols y coach de bateo. Esta dupla padre-hijo añade un componente emocional y de confianza técnica que podría ser clave en los momentos de alta presión del torneo.

El camino hacia la corona

La República Dominicana ha sido emparejada en el Grupo D, con sede en el loanDepot Park de Miami, Florida. Se trata de un sector sumamente competitivo que incluye a Venezuela, un rival histórico que eliminó a los dominicanos en la fase de grupos de 2023, además de Nicaragua, Israel y los siempre peligrosos Países Bajos, equipo que ha sido la "piedra en el zapato" del conjunto caribeño en ediciones pasadas.

Con una plantilla que se perfila como un auténtico "Dream Team" y la guía de Nelson Cruz desde la gerencia general, la meta es única: emular la hazaña de 2013, cuando la República Dominicana se coronó campeona de forma invicta.

En un torneo que también tendrá sedes en Houston, Tokio y San Juan de Puerto Rico, el trabuco dominicano liderado por Tatis Jr. parte como uno de los máximos favoritos para levantar nuevamente el trofeo mundial.