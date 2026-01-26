El Escogido aprovecha una falla defensiva taurina y los coloca contra la pared en la Serie Final

Alcídes Escobar conecta cuadrangular de dos carreras en el cuarto partido de la Serie Final de la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Los Leones del Escogido vencieron 4-3 a los Toros del Este en once entradas, en el cuarto partido de la serie final del campeonato de béisbol profesional dominicano, celebrado este lunes en el Estadio Francisco A. Micheli, de La Romana.

El conjunto escarlata aprovechó un tiro errático a la primera base del intermedista Rafael Lantigua, cuando intentaba completar una doble matanza, para que el receptor Michael de la Cruz anotara la carrera de la ventaja.

Con el triunfo, los Leones colocaron la serie 3-1 a su favor y dejaron contra la pared al conjunto taurino, que no logró defender su estadio.

La victoria correspondió al relevista Aneurys Zabala (2-0, 1.59), quien trabajó la décima entrada sin permitir libertades y consiguió un ponche. La derrota recayó sobre el romanense Miguel Castro (1-2, 7.36), que trabajó 1.1 entradas en las que permitió un hit y una carrera sucia, otorgó dos bases por bolas y ponchó a uno.

El salvamento fue para Alexander Colomé (1), quien lanzó la undécima entrada en blanco con un ponche.

Los abridores

Aaron Leasher abrió por los Toros, pero no pudo completar el primer tercio del partido. Trabajó dos entradas, permitió cuatro hits y dos carreras limpias, otorgó tres boletos y ponchó a uno.

Por los Leones abrió el estadounidense Travis Lakins, quien lanzó 2.1 entradas, permitió tres hits y una carrera limpia, concedió tres boletos y ponchó a tres.

Los más destacados

Por los Leones:

Alcides Escobar : 4-2 , cuadrangular , una anotada y dos empujadas

: , , y Raimel Tapia : 4-2 , una anotada

Sócrates Brito: 3-1

Por los Toros:

Eloy Jiménez : 5-2, dos empujadas

Eddie Rosario : 4-2

Sergio Alcántara: 4-1, dos hits, una anotada

Así anotaron

En el décimo primer episodio, los visitantes tenían corredores en primera y segunda con un out, y Erik González conectó rodado por el campocorto, pintado para doble matanza, pero un error en tiro del intermedista Rafael Lantigua permitió que Michael de la Cruz entrara con la de la ventaja.

En el noveno, con el marcador igualado, un imparable de De la Cruz al central contra Joe Corbett remolcó a Raimel Tapia para en ese momento poner delante en la pizarra a los campeones nacionales y del Caribe, sin embargo, el conjunto naranja empató en la parte baja para llevar el juego a entradas extras.

La primera anotación de los locales llegó en el primer acto contra Travis Lakins luego de un doble de Sergio Alcántara al central, un toque de Rudy Martin que movió al corredor a tercera y un sencillo empujador de Eric Filia al bosque derecho.

La respuesta de los rojos fue inmediata en el segundo capítulo con un jonrón con uno a bordo por parte de Alcides Escobar al prado izquierdo frente a Aaron Leasher, pero en el quinto, ante Conner Greene, los azucareros colocaron corredores en primera y segunda cuando un indiscutible de Eloy Jiménez al jardín derecho llevó a Martin a la registradora con la del empate.

Próximo partido

El quinto partido de la Serie Final se jugará este martes 27 de enero, a las 7:15 p.m., en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Toros anunciaron al zurdo Enny Romero como abridor, mientras que los Leones aún no han hecho público a su lanzador para ese compromiso.