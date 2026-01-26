×
MLB
MLB

George Soriano es colocado en asignación por Atlanta

El derecho dominicano ha tenido dificultades para establecerse en Grandes Ligas

    Expandir imagen
    George Soriano es colocado en asignación por Atlanta
    George Soriano fue colocado en asignación por los Bravos de Atlanta (FUENTE EXTERNA)

    Los Bravos de Atlanta designaron para asignación al lanzador derecho dominicano George Soriano, en medio de una serie de movimientos recientes que involucran a Atlanta y los Orioles de Baltimore en la parte baja de sus bullpens.

    • Los Orioles habían designado a Soriano para asignación enero y reclamaron a José Suárez desde waivers de los Bravos.

    Ida y vuelta entre Baltimore y Atlanta

    Ahora, el conjunto de Baltimore designó a Suárez para asignación, lo que permitió a Atlanta reclamarlo de vuelta, movimiento que provocó la salida de Soriano del roster de 40 hombres.

    Soriano, de 26 años, ha tenido dificultades para establecerse en Grandes Ligas, registrando una efectividad de 7.64 en 66 entradas lanzadas durante sus últimas dos temporadas. 

