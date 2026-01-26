George Soriano es colocado en asignación por Atlanta

George Soriano fue colocado en asignación por los Bravos de Atlanta ( FUENTE EXTERNA )

Los Bravos de Atlanta designaron para asignación al lanzador derecho dominicano George Soriano, en medio de una serie de movimientos recientes que involucran a Atlanta y los Orioles de Baltimore en la parte baja de sus bullpens.

Los Orioles habían designado a Soriano para asignación enero y reclamaron a José Suárez desde waivers de los Bravos.

Ida y vuelta entre Baltimore y Atlanta

Ahora, el conjunto de Baltimore designó a Suárez para asignación, lo que permitió a Atlanta reclamarlo de vuelta, movimiento que provocó la salida de Soriano del roster de 40 hombres.

Soriano, de 26 años, ha tenido dificultades para establecerse en Grandes Ligas, registrando una efectividad de 7.64 en 66 entradas lanzadas durante sus últimas dos temporadas.