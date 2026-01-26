Lucas Giolito despierta interés de varios equipos en la agencia libre

Lucas Giolito, quien se perdió toda la temporada 2024 tras someterse a una cirugía en el codo derecho, regresó la campaña pasada para registrar una efectividad de 3.41 en 145 entradas con los Medias Rojas de Boston.

Ahora, entrando en su temporada con 31 años, Giolito es uno de los principales lanzadores abridores que quedan en el mercado de agentes libres, y según el periodista de MLB Network Jon Heyman, hay "muchos equipos" interesados en él. Heyman señala a los Tigres de Detroit como uno de esos equipos.

Los Tigres buscan pitcheo abridor

Evan Petzold, del Detroit Free Press, informó recientemente que Detroit está interesado en Giolito, así como en otros abridores agentes libres: Nick Martínez, Chris Bassitt y José Quintana.

Si Giolito firma con los Tigers, se reuniría con su compañero de secundaria Jack Flaherty.