Harrison Bader llega a los Gigantes de San Francisco con un contrato de dos años

Harrison Bader llegó a un acuerdo de dos años con los Gigantes de San Francisco. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes de San Francisco han llegado a un acuerdo con el jardinero central Harrison Bader en un contrato de dos años, valorado en 20,5 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar su valor hasta 21 millones, según reportes de fuentes de MLB.

El contrato está pendiente de que Bader pase el examen físico correspondiente.

Bader, de 31 años, es conocido por su destacada defensa —siendo ganador de un Guante de Oro— y por su rendimiento ofensivo consistente.

La campaña pasada, el veterano bateador acumuló una sólida línea ofensiva combinada tras jugar con los Minnesota Twins y los Philadelphia Phillies, terminando con un promedio de bateo de aproximadamente .277, 17 jonrones y 54 carreras impulsadas en 146 partidos.

La llegada de Bader responde a una necesidad clara del conjunto de la bahía de mejorar el desempeño defensivo en los jardines, donde el equipo tuvo uno de los peores registros en Grandes Ligas en 2025.

El coreano Lee en movimiento

Su incorporación permite al club considerar mover al jardinero Jung Hoo Lee a una posición de esquina, mientras Bader asume responsabilidad central en el bosque.

Además de su labor al campo, Bader aporta velocidad y experiencia, atributos que pueden ser clave para potenciar tanto la defensa como el juego creativo en las bases, elementos que los Gigantes esperan capitalizar en la próxima estación.