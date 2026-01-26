Ramón Santiago, tras derrota del Escogido: ahora solo se trata de simplemente "pasar la página"

Tras la derrota sufrida en el tercer partido de la serie final, el mánager de los Leones del Escogido, Ramón Santiago dejó claro que el equipo debe dejar de lado ese partido y centrarse en el cuarto juego, confiado "en la resiliencia" de su grupo, que este lunes viaja a La Romana a enfrentar a los Toros del Este.

"Fue un juego batallado, un juego bien jugado hasta que llegó el noveno inning", dijo Santiago. "Yo creo que simplemente tenemos que pasar la página, sabemos que estamos compitiendo con un equipo bueno".

Los Toros sacaron el tercer partido con una victoria 3-2 con un rally de dos vueltas en el noveno al que llegaron en desventaja 2-1.

Anunció que para el cuarto encuentro tiene listo a Travis Lakins Sr., quien ya tiene sus cinco días de descanso. Será responsable de encaminar a los escarlatas a su tercer triunfo de esta final, luego de una pobre salida el primer día, en la que soportó solo una entrada y se fue con tres permitidas.

"Nosotros somos buenos pasando la página después de una derrota, lo hemos hecho todo el round robin. Sabemos que tenemos un equipo resiliente, que siempre viene de atrás y nunca se rinde", afirmó el dirigente.

Santiago reconoció que la ofensiva no pudo producir como acostumbra, aunque evitó dramatizar el revés. "Hoy ofensivamente no pudimos capitalizar como nosotros estamos acostumbrados. No todos los días tú vas a anotar cinco o seis carreras", dijo.

Este es el primer partido en el que los dos equipos se combinan para anotar menos de cinco carreras. "El picheo llegó bien hasta el noveno inning, hasta que eh le hicieron el rally a Stephen Nogosek, yo creo que pasar la página y para La Romana a buscar la victoria".

El Escogido llegó el noveno inning con una ventaja 2-1, pero Nogosek se complicó en esa entrada en la que permitió las dos vueltas que resultaron la de la victoria. Joe Corbett relevó y preservó la victoria.

El estratega valoró el trabajo de su abridor del tercer juego Luis Miranda. "Miranda, yo creo que hizo un tremendo trabajo. Hicieron una carrera y el bullpen hizo un tremendo trabajo llevándonos con la ventaja hasta el noveno inning".

Reconoció que el relevo falló en resolver la situación lo que le hubiera dado un 3-0 en esta final. "En el noveno inning no pudimos ejecutar los pitcheos y los Toros pudieron capitalizar y coger la ventaja. Fue un juego batallado y bien jugado hasta que llegó ese inning".