El seguro no cubre a Carlos Correa y se perderá el Clásico Mundial de Béisbol

La salida de Carlos Correa es una baja sensible para el equipo puertorriqueño. ( FUENTE EXTERNA )

Carlos Correa no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, según declaró a The Athletic el martes. La decisión fue tomada tras conversar con Jim Crane, dueño de los Astros de Houston, sobre su participación y la imposibilidad de obtener un seguro en su contrato.

Sin esa cobertura, Correa afirmó que se arriesgaría a perder su salario de la temporada regular si se pierde algún partido debido a lesiones sufridas en el Clásico Mundial de Béisbol, a disputarse entre el 5-7 de marzo y donde Puerto Rico será sede de una fase en la primera ronda.

Correa, quien devengará US$31 millones la próxima temporada, tiene un extenso historial de lesiones que aparentemente dificultó asegurar su contrato.

"Estoy definitivamente molesto porque me he estado preparando muy duro esta temporada baja para mejorar este año y estar listo con anticipación para el Clásico Mundial de Béisbol", dijo Correa, quien agregó a The Athletic que ya había comenzado a enfrentar a lanzadores en vivo como preparación para jugar con la novena boricua.

"También entiendo el aspecto comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro", dijo. Todos los participantes del Clásico Mundial de Béisbol en las listas de 40 jugadores de la MLB son evaluados por una aseguradora acordada entre la MLB y el sindicato de jugadores.

Un informe aparecido en Los Angeles Times en 2023 explica que si la aseguradora determina que un jugador no es asegurable debido a su historial de lesiones, su contrato no estaría garantizado por el tiempo perdido debido a lesiones sufridas durante el Clásico Mundial de Béisbol, a menos que un equipo lo acuerde específicamente.

Tanto Clayton Kershaw como Miguel Cabrera fueron declarados no asegurables antes del torneo de 2023. El exzurdo de los Dodgers no participó, mientras que Cabrera sí, probablemente porque los Tigres decidieron garantizar el contrato de su futuro miembro del Salón de la Fama ante cualquier posible lesión derivada del CMB.

Altuve también se ausentará

El segunda base José Altuve, también de los Astros, no jugará con la selección de Venezuela en el torneo, una decisión que MLB.com describió inicialmente el lunes como una decisión "a petición" de los Astros.

Correa dijo que habló con Crane el martes por la mañana, durante la cual se enteró de la falta de seguro. "Jim me llamó y me dijo que quería que me concentrara en el equipo y en los entrenamientos de primavera. Obviamente, él me adquirió en un canje para ganar un campeonato aquí, y como equipo, teníamos demasiadas lesiones (en 2025)", dijo Correa.

La ausencia de Altuve también se debe a problemas con el seguro, según una fuente de la liga. Durante el FanFest anual de los Astros el sábado, el mánager de Venezuela, Omar López, reconoció que ha sido más difícil conseguir seguros para los jugadores para el próximo torneo.

"Desafortunadamente, muchos jugadores se lesionaron o, por alguna razón, fueron a la lista de lesionados la temporada anterior y, automáticamente, sufren lo que llaman lesiones crónicas", dijo López, quien también es el entrenador de banca de los Astros.

"Después de eso, tienen que esperar a que los protocolos obtengan la aprobación del seguro. Así que, en este momento, estamos esperando a muchos de ellos, especialmente a José. Esperando la aprobación para poder jugar".

Altuve se sometió a una cirugía menor en el pie derecho durante la pretemporada, pero el sábado se declaró "100% sano". No estuvo en la lista de lesionados la temporada pasada.

Altuve se fracturó el pulgar derecho tras ser golpeado por un lanzamiento durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2023. La lesión lo dejó fuera de las canchas hasta mediados de mayo y lo limitó a 90 partidos de la temporada regular.