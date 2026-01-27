×
Escogido
Escogido

El Escogido conquista la corona 18 de la pelota invernal dominicana

Derrotaron una carrera por cero a los Toros en el quinto juego de la final

    Expandir imagen
    El Escogido conquista la corona 18 de la pelota invernal dominicana
    Los Leones del Escogido ganaron su corona 18 la noche de este martes 27 de enero de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. (SAMIL MATEO)

    Los Leones del Escogido derrotaron una carrera por cero a los Toros del Este para ganar su corona número 18 y así retienen la corona que ganaron el pasado campeonato.

    Es un torneo con un doble sabor escarlata: además de ganar la final inédita, también lo hacen en un año que el torneo está dedicado a la legendaria figura de Grandes Ligas y del Escogido, Juan Marichal.

    El triunfo destapó el entusiasmo de los miles de fanáticos escarlatas que asistieron al Estadio Quisqueya Juan Marichal.

