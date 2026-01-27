El Escogido conquista la corona 18 de la pelota invernal dominicana
Derrotaron una carrera por cero a los Toros en el quinto juego de la final
Los Leones del Escogido derrotaron una carrera por cero a los Toros del Este para ganar su corona número 18 y así retienen la corona que ganaron el pasado campeonato.
Es un torneo con un doble sabor escarlata: además de ganar la final inédita, también lo hacen en un año que el torneo está dedicado a la legendaria figura de Grandes Ligas y del Escogido, Juan Marichal.
El triunfo destapó el entusiasmo de los miles de fanáticos escarlatas que asistieron al Estadio Quisqueya Juan Marichal.