Luis Abinader sobre triunfo del Escogido: "Refleja disciplina, trabajo en equipo y orgullo"
El primer mandatario felicitó al equipo luego de conseguir la corona al vencer a los Toros 1-0
El presidente de la República, Luis Abinader felicitó a los Leones del Escogido luego del triunfo conseguido la noche de este martes tras vencer a los Toros del Este una carrera por cero en el quinto partido de la serie final.
"Felicito a los Leones del Escogido @EscogidoBBClub por conquistar el bicampeonato", escribió Abinader en su cuenta de X, @luisabinader, luego de que los Leones conquistaran la corona del campeonato que este año se dedicó a la leyenda Juan Marichal, un exlanzador de los rojos.
Es "un triunfo que refleja disciplina, trabajo en equipo y orgullo escalarta", continuó el mandtario", quien agregó un emoji de corazón a su mensaje.
"¡Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda su fanaticada!", cierra con ese texto al cual le agrega un emoji de una bola de béisbol y un león.