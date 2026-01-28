Escogido celebrará este jueves su caravana de campeones tras conquistar su corona 18
La marcha partirá desde el Estadio Quisqueya y concluirá en ese mismo punto
Los Leones del Escogido celebrarán este jueves, a partir de las 3:00 de la tarde, una caravana por las principales avenidas del Distrito Nacional, luego de proclamarse campeones nacionales por decimoctava ocasión.
El conjunto rojo celebrará así su corona luego de derrotar a los Toros del Este en una final pactada a un 7-4 y que terminó en cinco partidos.
El recorrido escarlata tendrá como punto de partida el Estadio Quisqueya Juan Marichal y abarcará un amplio trayecto por arterias clave de la capital.
El desfile continuará por las avenidas Tiradentes, John F. Kennedy, Expreso V Centenario, Padre Castellanos, Josefa Brea, México, Máximo Gómez, George Washington y Abraham Lincoln, para finalmente regresar al Estadio Quisqueya.
La caravana permitirá a jugadores, cuerpo técnico y directivos compartir con la fanaticada el título obtenido en una serie final dominada por el conjunto rojo, en cuyo partido final ganaron 1-0 la noche del martes en el Quisqueya.
El triunfo reafirma su condición de una de las franquicias más exitosas de la pelota invernal dominicana.
Con esta corona número 18, se acercan a las Águilas Cibaeñas que tienen 22 títulos, en segundo, detrás de líder Tigres del Licey (24).