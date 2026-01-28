Escogido celebrará este jueves su caravana de campeones tras conquistar su corona 18

Eduardo Najri, presidente de los Leones del Escogido y Ramón Santiago, mánager del equipo, sostienen el trofeo de campeón de la pelota invernal dominicana; a la derecha el gerente general, Carlos Peña, luego de ganar el campeonato el martes 27 de enero de 2026 al vencer a los Toros del Este en cinco juegos. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

Los Leones del Escogido celebrarán este jueves, a partir de las 3:00 de la tarde, una caravana por las principales avenidas del Distrito Nacional, luego de proclamarse campeones nacionales por decimoctava ocasión.

El conjunto rojo celebrará así su corona luego de derrotar a los Toros del Este en una final pactada a un 7-4 y que terminó en cinco partidos.

El recorrido escarlata tendrá como punto de partida el Estadio Quisqueya Juan Marichal y abarcará un amplio trayecto por arterias clave de la capital.

El desfile continuará por las avenidas Tiradentes, John F. Kennedy, Expreso V Centenario, Padre Castellanos, Josefa Brea, México, Máximo Gómez, George Washington y Abraham Lincoln, para finalmente regresar al Estadio Quisqueya.

La caravana permitirá a jugadores, cuerpo técnico y directivos compartir con la fanaticada el título obtenido en una serie final dominada por el conjunto rojo, en cuyo partido final ganaron 1-0 la noche del martes en el Quisqueya.

El triunfo reafirma su condición de una de las franquicias más exitosas de la pelota invernal dominicana.

Con esta corona número 18, se acercan a las Águilas Cibaeñas que tienen 22 títulos, en segundo, detrás de líder Tigres del Licey (24).