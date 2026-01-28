Confirman a Vladimir Guerrero Jr. y Sandy Alcántara para el Clásico Mundial de Béisbol

Para Vladimir Guerrero Jr. será la primera participación en el torneo internacional. ( FUENTE EXTERNA )

Continuó este miércoles el goteo de estelares confirmados por la Federación Dominicana de Béisbol para el Clásico Mundial de la disciplina. La Fedom anunció a través de sus redes sociales que Vladimir Guerrero Jr. y Sandy Alcántara.

Será el debut de Guerrero en el certamen, tras retirarse antes del evento de 2023 debido a molestias en la rodilla. Ambos jugadores recibieron el visto bueno de las aseguradoras de los contratos.

El jugador de 26 años viene de una temporada estelar en las Grandes Ligas, donde registró un OPS de .848 y recibió votos para el Jugador Más Valioso (MVP) en las votaciones de otros equipos.

República Dominicana no logró avanzar de la fase de grupos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, ganando solo dos de sus cuatro juegos. El mánager Albert Pujols lidera lo que se espera sea una plantilla repleta este año.

Alcántara regresa

Para Alcántara será su segunda participación en torneos consecutivos luego de haberse uniformado en 2023 con el equipo dominicano bajo el mandato de Rodney Linares.

Alcántara no tuvo una presentación positiva en su única aparición del pasado Clásico Mundial de Béisbol, en donde tomó el montículo contra el equipo de Venezuela y cargó con la derrota en un juego donde permitió un cuadrangular de Anthony Santander. En 3.2 entradas de labor durante su único juego, toleró tres carreras, lo que se traduce en una efectividad de 7.36, ponchó a dos y le conectaron tres hits.

Desde entonces, Alcántara ha enfrentado retos importantes en su carrera de Grandes Ligas En 2023 vio un retroceso importante en su rendimiento y terminó el año teniendo que someterse a una cirugía Tommy John, la cual le hizo perderse todo el 2024.

Al regresar en 2025, enfrentó problemas serios con sus lanzamientos, lo que contribuyó a su peor año estadístico desde que llegó a las Grandes Ligas, sin embargo, tuvo una segunda mitad mucho más promisoria, la cual hizo parecer que está en camino a ser dominante.

Alcántara se une a Cristopher Sánchez (Filis) otro abridor confirmado por la República Dominicana. Luis Severino ya había sido anunciado por Nelson Cruz.