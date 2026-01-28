El Escogido completa el homenaje a Juan Marichal con su corona 18

Carlos Peña y Ramón Santiago levantan el trofeo de campeón. El dúo fue clave desde la oficina y el dugout para el cetro 18 de los escarlatas. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

A este Escogido le costó carburar, pero cuando encendió fue un monoplaza de Fórmula 1. Prendía por momentos, pero no arrancaba, tuvo que cambiar de cabeza con la llegada de diciembre e iba en la cola. Fue cuando entre Carlos Peña desde la oficina y Ramón Santiago en el terreno dieron con las teclas que le permitió montarse en el último vagón que llevaba a la postemporada, el último día con marca de 23-27.

Fue todo lo que necesitó, entró a boxes en el sorteo de reingreso, allí encontró combustible de alto octanaje en Raimel Tapia, Michael de la Cruz y Jefry Yan, para juntarlo con el núcleo duro de Junior Lake, Erik González, Sócrates Brito, Yamaico Navarro y Héctor Rodríguez. En Venezuela se contrató a Alcides Escobar, que dio cátedra con el guante en la antesala y resultó en la pieza que falta en el puzzle, muy oportuno con el madero. Fue el MVP.

Su bullpen, con Phillips Valdez, Alex Colomé, Aneurys Zabala y Stephen Nogosek, sirvió de guardia pretoriana para una rotación con Grant Gavin, Travis Lakins que resultó letal para la oposición.

En lo adelante fue imparable, ganó el round robin con solvencia (12-6) y en la final superó en cinco juegos a unos Toros que rozaron con la redención tras cuatro años en el sótano.

Es el último rival que le faltaba para completar a los cinco en finales, dominó y ni las dos suspensiones por lluvia enfrió su artillería.

El equipo felino remontó con cinco vueltas en el octavo un choque que perdía 6-2, sacó las garras para dominar un partido que se extendió a 11 entrada y completó la gesta en un último choque donde defendió con uñas y dientes una ventaja por la mínima que logró en el primer capítulo.

Homenaje a emblema

Los Leones retuvieron una corona con un significado más que especial. No fue una más. Fue el torneo dedicado a su gran símbolo, Juan Marichal, la primera gran estrella dominicana en las Grandes Ligas y símbolo rojo como para tener una estatua en el parque que lleva su nombre, el primer inmortal dominicano en Cooperstown que a sus 88 años disfruta los partidos con el mayor aficionado.

Marichal confesó a Diario Libre que llegó al estadio a las 6:00 p.m. y presenció el partido completo. Felicitó al grupo y le deseó suerte en la Serie del Caribe.

"Nunca me voy a olvidar de este campeonato, no solo porque me lo dedicaron, sino por la forma en que estos muchachos jugaron", dijo Marichal.

Los escarlatas agregan la corona 18 a su vitrina de su recinto inaugurado hace 70 años y lo acerca un escalón más a ese liderato al que perteneció hasta la última década del siglo pasado, cuando se perdió en una larga travesía en el desierto donde cayó en la intranscendencia frente el duopolio azul y amarillo.

Ayer, Brito atrapó nueva vez el último out con un batazo de Jeimer Candelario que llegó hasta la pared del derecho y le exigió al guardabosque azuano otra excelente jugada.

Desde el lunes, el Escogido tratará de convertirse en el primer equipo dominicano que defiende cetro en la Serie del Caribe desde las Águilas en 1997 y 1998, cuando arranque el torneo regional en Guadalajara, México.

La definición

Anoche, los melenudos pusieron a gozar a su afición desde el primer capítulo y no pararon, en una mezcla de sufrimiento ante unos Toros que no se rindieron, hasta el último out.

Ante los envíos del zurdo Enny Romero, un exleón de larga trayectoria, Héctor Rodríguez abrió con sencillo por segunda base, avanzó a la intermedia con imparable al central de González, se movió a la antesala con rodado a la inicial de Brito y anotó con otra rola por primera de Lake.

Romero trabajó 4.1 capítulos, pero no aceptó más daño, mientras que el abridor rojo, Grant Gavin estuvo 3.2 innings de apenas un hit, dos bases y un ponche.

Yan solo sacó un out, pero disparó los decibelios tras su ponche a Eddie Rosario y reacción celebrada a todo pulmón en el sexto. Fue una entrada clave. Eloy Jiménez abrió con triple al derecho ante Derek West, pero Eric Filia falló con elevado al prado izquierdo, Yairo Muñoz se ponchó y Yan llegó para asegurarse de que el encuentro no se empatara. Con esos tres pitcheos, Yan se apuntó el triunfo. Perdió Romero y el rescate fue para Matt Foster.

Rodríguez y González conectaron un par de los cinco imparables que disparó la tropa melenuda y Brito conectó el otro. Por los derrotados, Eloy Jiménez logró triple y hit.