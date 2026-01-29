Acuña y Chourio encabezan a Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol

Ronald Acuña Jr., ya jugó en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., se encuentra entre el contingente de jugadores estrella que se han sumado a la plantilla de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, anunció la MLB el jueves.

Acuña, el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, el tercera base de los Reales de Kansas City, Maikel García, y el jardinero de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu, también representarán a Venezuela.

El mánager Omar López liderará lo que se espera sea una plantilla formidable que también incluye a los grandesligas Salvador Pérez, Gleyber Torres y Pablo López. Sin embargo, José Altuve no jugará con Venezuela debido a problemas con el seguro.

El arma bolivariana

Acuña, de 28 años, jugó para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, con promedio de bateo de .222/.286/.278, tres bases robadas y dos carreras impulsadas en cinco juegos.

Registró un OPS de .935 con 21 jonrones y 42 carreras impulsadas en 95 juegos de la MLB con los Bravos la temporada pasada. Chourio es una de las jóvenes estrellas más brillantes del béisbol. El jugador de 21 años terminó su segunda temporada con 21 jonrones, 21 bases robadas y un OPS de .770 (OPS+ de 112) en 131 juegos.

García, de 25 años, no participó en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023. Tuvo una temporada destacada en la MLB con los Royals en 2025, donde registró promedio de bateo de .286/.351/.449 con 16 jonrones, 74 carreras impulsadas y 23 bases robadas en 160 juegos.

Abreu, al igual que Chourio y García, participará en su primer Clásico Mundial de Béisbol. El jugador de 26 años conectó 22 jonrones y ganó un Guante de Oro la temporada pasada, tras ubicarse en el percentil 94 en alcance y el 97 en fuerza de brazo, según Baseball Savant.

Venezuela registró un récord perfecto de 4-0 durante la fase de grupos de 2023 antes de ser eliminada en los cuartos de final por Estados Unidos.