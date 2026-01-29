Carlos Santana, Brayan Bello y Yainer Díaz confirmados para el Clásico Mundial

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció este jueves que los lanzadores Brayan Bello y Seranthony Domínguez, el receptor Yainer Díaz y el inicialista Carlos Santana formarán parte del plantel que disputará en marzo el Clásico Mundial de Béisbol.

Bello se une a una rotación que ya tiene a Cristopher Sánchez y Sandy Alcántara, en tanto que Domínguez fortalece un bullpen que suele ser clave para competir en este tipo de torneo, con límites de lanzamientos.

Para Domínguez esta será su primera presentación en el Clásico Mundial, el caso de Santana regresa al certamen por tercera ocasión, siendo la presencia más veterana del roster dominicano. Santana fue uno de los jugadores más influyentes en el título de campeones alcanzado por los dominicanos durante la edición 2013 del evento, donde el combinado caribeño se convirtió en el primer equipo que ganó el Clásico Mundial de Béisbol de manera invicta.

Domínguez, quien llegó hace poco a White Sox en la agencia libre, viene de un año que lo vio ser cambiado desde Baltimore Orioles hasta los Blue Jays, siendo parte angular del bullpen del combinado en su viaje a la Serie Mundial. En 2025 tuvo una efectividad de 3.16 en 62.2 innings de labor, ponchando a 79 y otorgando 36 transferencias, mientras acumuló un FIP de 3.47 y un WHIP de 1.277 con 2 salvamentos.

Santana, de su lado, viene de un 2025 que lo vio pasar por Cleveland Guardians y Chicago Cubs, donde terminó como finalista al premio Guante de Oro. A pesar de no ser una fuerza ofensiva de cuidado, sí se vislumbra a ser parte de la banca dominicana y a sustituir a Vladimir Guerrero Jr. en la primera base, cuando lo amerite el dirigente Albert Pujols.

Díaz está programado a ser el receptor titular. Es el máscara más estable que ha tenido el país en las Grandes Ligas las últimas tres campañas.

El caso de Cristopher

Sánchez viene de su mejor año en Grandes Ligas, uno en que terminó segundo por el premio Cy Young de la Liga Nacional, solo detrás de Paul Skenes.

El dominicano terminó como líder de MLB en bWAR de lanzadores con 8, una efectividad de 2.50 en 202 entradas con 212 ponches y solo 44 bases por bolas otorgadas. Su picheo independiente de defensa (FIP) fue de 2.55 y su promedio de hits y bases por bolas por entrada lanzada (WHIP) fue de 1.064, los mejores números de su carrera en dichos departamentos.

El nombre de Sánchez se mantuvo en duda a la espera de que la compañía aseguradora encargada de dar la autorización para que el lanzador se uniformara diera el "ok" definitivo.

Bello, Santana y Domínguez se unen a los ya jugadores confirmados Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Oneil Cruz y Sandy Alcántara, ya anunciados por Fedom.