El Escogido acelera y recorta distancia con las Águilas

Sócrates Brito ha ganado la corona con el Escogido, con un aporte estelar, en sus primeras dos campañas de rojo. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Este Escogido que ha revalidado la corona dispone de una directiva agresiva y de un núcleo de veteranos con gasolina en el tanque como recursos primarios para aspirar a prolongar este nuevo ciclo de alto vuelo y, a la vez, evitar alejarse de la cima como ya le ocurrió tres veces en estos primeros 72 torneos completados de la Lidom.

En las últimas 17 campañas transcurridos desde 2008-2009, nadie sumó más cetros a sus vitrinas que los seis de los escarlatas para quedar con 18, terceros en el histórico, detrás de Licey (24) y Águilas (22).

Si la lista se estira a las últimas dos décadas igual los rojos (6) van adelante delante de azules (5) y amarillos (4).

Todo esto en una liga que ha mutado con los sorteos de novatos y de reingreso, además de la agencia libre. Una ecuación que produjo el "reparto" de campeonatos más "equitativo" que nunca: entre 2014 y 2020 hubo un campeón diferente en cada torneo.

Cuando, tras topar la cima en enero de 1992, el conjunto rojo perdió la brújula y le tomó 17 campeonatos para encontrarla estaba empatado en la cima con los bengaleses (11) y las cuyayas (10) los miraban con el mismo binocular que hoy observan los melenudos a su próximo objetivo en la tabla.

Añiles y cibaeños, que se repartieron 16 de esos títulos entre 1993 y 2009, ya tenían 20 coronas cuando el Escogido puso fin a su racha ese 2010, en el debut de los dueños actuales. Se ha requerido de casi dos décadas con dos tramos de éxito para recortar una distancia que todavía da holgura a los de arriba.

No faltó esfuerzo para presentar plantillas competitivas bajo la propiedad de Daniel Aquino y Julio Hazim, con cuatro subcampeonatos. Talentos como David Ortiz, Quilvio Veras y Neifi Pérez fueron parte de esa época, pero no pudieron descorchar cervezas.

Esos vacíos han costado para que la tropa de Felipe Alou y Juan Marichal figure más lejos de Tigres y Águilas. Los escarlatas lideraban en cetros en 1969 (6), pero en los siguientes 11 torneos no ganaron. Para los rojos, la de 1970 fue una década pérdida donde vieron al Licey sacarle gabela (10) y nunca se volvió a ver detrás.

El presente

Este núcleo ofensivo escogidista actual gira en tornos a Erik González, Junior Lake, Yamaico Navarro, Sócrates Brito, veteranos que en el verano tienen a México como plataforma, una buena referencia para estructurar plantillas para ir todo el torneo.

Héctor Rodríguez, prospecto de los Rojos de Cincinnati, tiene proyección para establecerse en el Big Show y, como Junior Caminero, salirse del radar de Lidom. Un material al que se le saca el mayor provecho siempre que esté disponible, pero el que no entra en la ecuación original.

Para suplir los complementos existe una agencia libre donde la directiva roja ha demostrado una gran disponibilidad de caja, al igual que con el reclutamiento de importados, como también en el sorteo de reingreso.

Este Escogido solo necesitó clasificarse con apuros, con récord negativo y el último día, para rearmarse y convertirse en una plantilla que dominó las siguientes dos fases del torneo.