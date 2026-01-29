Fedom, MLB y gerencia del Clásico Mundial realizan cuarta y última clínica infantil de béisbol

La clínica infantil de béisbol estuvo dirigida a niños de entre 8 y 10 años. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), la gerencia del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y la Major League Baseball (MLB) realizaron este jueves la cuarta y última clínica infantil de béisbol dirigida a niños de entre 8 y 10 años, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Alrededor de 300 niños participaron en la jornada formativa, donde recibieron orientaciones técnicas y motivacionales de peloteros activos y exjugadores de Grandes Ligas, como parte de un programa que impactó distintas zonas del país.

Juan Núñez, presidente de Fedom, valoró la iniciativa y el respaldo de los jugadores invitados. "Agradecemos a estas luminarias que nos ayudan a impactar positivamente a la niñez dominicana", expresó.

Cristian Reyes, director de MLB en República Dominicana, destacó el compromiso de los participantes. "Estos niños son quienes nos representarán en el futuro", afirmó.

"De parte de MLB le damos las gracias a los niños y a los jugadores por comprometerse a ayudar a estos niños, que son quienes nos van a representar en el futuro", indicó.

Perseguir sus sueños

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial 2026, exhortó a los niños a perseguir sus sueños y a retribuir a las próximas generaciones. "Esperamos que esto les sirva para convertirse en grandes ligas y que luego hagan lo mismo con otros niños", señaló.

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, motivó a los participantes a soñar en grande.

"Esto está hecho para ustedes, para que lo disfruten. Esperamos que esto les sirva para convertirse en un (Sergio) Alcántara o un (Emilio) Bonifacio. Y cuando ustedes sean grandes ligas, quiero que hagan lo mismo con otros niños", añadió Cruz

La actividad contó con la presencia del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien resaltó el valor social del programa, así como del titular de de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez.

"Quiero agradecer a Dios por permitirnos compartir esta iniciativa que realizan la Federación, MLB y la gerencia del Clásico. Esta alianza envía un mensaje hermoso a todo el país. Los niños son el futuro, son el presente y la esperanza de tener un mejor país", planteó el ministro.

Los instructores Participaron como instructores los peloteros activos Camilo Doval, Mel Rojas Jr., Sergio Alcántara y Emilio Bonifacio, así como los exjugadores Ramón Martínez y Anderson Hernández

Las clínicas anteriores se realizaron en Baní, San Pedro de Macorís y Santiago, completando un recorrido nacional que alcanzó las 32 provincias del país