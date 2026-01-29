José Ramírez no estará en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol

José Ramírez no quiso abordar el tema del Clásico en la presentación del jueves en Cleveland. ( FUENTE EXTERNA )

Las aspiraciones de la República Dominicana de presentar al jugador latino más cotizado de las Grandes Ligas en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 han recibido un impacto considerable. Este jueves, el gerente general del combinado nacional, Nelson Cruz, confirmó lo que muchos temían: José Ramírez, la superestrella de los Cleveland Guardians, no formará parte de la delegación en la primera etapa del torneo por razones "estrictamente personales".

La noticia cierra semanas de especulaciones y reportes contradictorios que rodeaban al tercera base banilejo. Para una fanaticada que esperaba ver a Ramírez en su máximo esplendor, tras haber sido ranqueado recientemente como el quinto mejor jugador de todas las Grandes Ligas, la confirmación de su ausencia cae como un balde de agua fría sobre el entusiasmo mundialista.

Las palabras del Gerente

Cruz, visiblemente serio ante los medios de comunicación convocados por la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), explicó la complejidad de la situación. "En el caso particular de José (Ramírez), por una situación personal, él no va a poder participar en el Clásico", inició diciendo Cruz.

No obstante, el gerente dejó una pequeña rendija abierta a la esperanza: "Él pudiese estar en la segunda ronda del Clásico, si Dios permite que vayamos a la segunda ronda". En su presentación el Cleveland para la renovación de su contrato, Ramírez rehusó hablar del evento internacional.

Según Cruz, la determinación no fue tomada a la ligera por el jugador, quien nunca ha disputado el torneo. "Ha sido una decisión difícil para él, porque obviamente ha mostrado el interés de participar, pero en esta ocasión se escapa de sus manos. Es un tema personal. Esa es la información; obviamente, él también, en su momento, va a dar más declaraciones y abundar si así lo entiende", concluyó el directivo.

Una ausencia que pesa por partida doble

Para José Ramírez, el Clásico de 2026 representaba una oportunidad de redención. Cabe recordar que el estelar antesalista se perdió la edición de 2023 debido a que tuvo que someterse a una cirugía en su pulgar derecho poco antes del evento, lo que le impidió estar físicamente listo para la cita en Miami.

Con esta nueva baja, el mejor tercera base del negocio en la actualidad suma dos ciclos mundialistas consecutivos sin poder defender el estandarte dominicano desde el inicio, una pérdida sensible para un lineup que busca equilibrar poder y velocidad.

El aporte de Ramírez es difícil de reemplazar. Su condición de bateador ambidiestro, su capacidad para robar bases y su altísimo coeficiente intelectual de béisbol lo hacían el complemento perfecto para figuras como Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr.

Machado y Caminero

A pesar de la magnitud de la baja, la profundidad del talento dominicano permite al manager Albert Pujols maniobrar con opciones de élite. La responsabilidad de custodiar la "esquina caliente" recaerá ahora principalmente en Manny Machado. El capitán de los Padres de San Diego, veterano de mil batallas y guante de oro, asumirá el liderazgo defensivo y ofensivo de la posición.

Asimismo, la ausencia de Ramírez abre una puerta de oro para el joven fenómeno Junior Caminero. El prospecto número uno de los Rays de Tampa Bay, quien ha irrumpido en las Mayores con una potencia descomunal, se perfila como la pieza clave para refrescar el cuadro interior.

La combinación de la experiencia de Machado y la juventud explosiva de Caminero será la fórmula con la que Dominicana intentará sortear el exigente Grupo D en Miami, donde enfrentarán a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

La meta sigue siendo la misma: emular la gloria invicta de 2013. Sin embargo, el camino hacia la corona ahora presenta un obstáculo emocional y técnico que pondrá a prueba la resiliencia del equipo dirigido por Pujols.