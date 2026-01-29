Junior Lake logra su quinto anillo y entra exclusivo grupo en Lidom

Junior Lake llega safe al home plate durante un partiido de la pasada serie final del béisbol dominicano. ( FUENTE EXTERNA. )

El bicampeonato del Escogido catapulta al jardinero Junior Lake a la élite de jugadores con al menos cinco anillos.

El primero de sus campeonatos Lake lo logró como refuerzo de las Águilas (2018) y luego fue parte de ese histórico con su club de origen, las Estrellas (2019). Más adelante sumó como refuerzo de los Toros (2020) y ahora los últimos dos de los Leones (2025 y 2026).

"Agradezco a Dios que me ha dado la salud. Él es que me ha ayudado a que todo en mi carrera me salga bien", dijo el veterano 16 de campañas a Diario Libre.

En dos de sus primeras tres coronas, Lake, (que jugó con las Estrellas desde 2009-10 hasta 2022-23) se benefició del sorteo de reingreso, que la Lidom estableció en 2009.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/felipe-2-12250446-201909191843531502325720201021164033-f5b47e3a.jpg Felipe Alou cuando militaba con los Leones del Escogido. (FUENTE EXTERNA.)

El Club de los 5

Además de Lake, entre los peloteros que son parte del club que totaliza solo cinco campeonatos de la Lidom se encuentran Felipe Alou y Garabato Sackey (Escogido); José García y Juan Jiménez (Águilas), Rafael Landestoy, Ronnie Belliard, Emilio Bonifacio, Jairo Asencio, Timoniel Pérez, D´Angelo Jiménez y Ramón Ortiz (Licey).

También tienen cinco sortijas de campeones, logradas con dos equipos, Federico Velásquez (Escogido, Licey) y José Vidal (Estrellas, Licey).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/round-robin-se-escribe-con-luis-polonia-c9c5e1a9-b4f08be6.jpeg Luis Polonia jugó desde 1984 hasta 2010 con lasÁguilas. (FUENTE EXTERNA.)

Los más ganadores

Los peloteros que más campeonatos han ganado en la historia del béisbol dominicano son : Luis Polonia (12, Águilas), César Gerónimo (9) y Manuel Mota (8) con el Licey; Tony Batista, Alberto Castillo, Félix Fermín, Julián Tavárez y Miguel Tejada, ganaron ocho títulos con las cuyayas.

Con siete campeonatos ganados están Winston Llenas (Águilas), Teodoro Martínez (Licey) y Jesús Alou (Escogido, Licey).