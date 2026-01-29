×
Junior Lake logra su quinto anillo y entra exclusivo grupo en Lidom

El sorteo de reingreso, establecido en 2009, le permitió ganar con las Águilas y con los Toros

    Expandir imagen
    Junior Lake logra su quinto anillo y entra exclusivo grupo en Lidom
    Junior Lake llega safe al home plate durante un partiido de la pasada serie final del béisbol dominicano. (FUENTE EXTERNA.)

    El bicampeonato del Escogido catapulta al jardinero Junior Lake a la élite de jugadores con al menos cinco anillos.  

    El primero de sus campeonatos Lake lo logró como refuerzo de las Águilas (2018) y luego fue parte de ese histórico con su club de origen,  las Estrellas  (2019). Más adelante sumó como refuerzo de los Toros (2020) y ahora los últimos dos de los Leones (2025 y 2026).

    "Agradezco a Dios que me ha dado la salud. Él es que me ha ayudado a que todo en mi carrera me salga bien", dijo el veterano 16 de campañas a Diario Libre.

    En dos de sus primeras tres coronas, Lake, (que jugó con las Estrellas desde 2009-10 hasta 2022-23) se benefició del sorteo de reingreso, que la Lidom estableció en 2009.

    Expandir imagen
    Infografía
    Felipe Alou cuando militaba con los Leones del Escogido. (FUENTE EXTERNA.)

    El Club de los 5

    Además de Lake, entre los peloteros que son parte del club que totaliza solo cinco campeonatos de la Lidom se encuentran Felipe Alou y Garabato Sackey (Escogido); José García y Juan Jiménez (Águilas), Rafael Landestoy, Ronnie Belliard, Emilio Bonifacio, Jairo Asencio, Timoniel Pérez, D´Angelo Jiménez y Ramón Ortiz (Licey).

    También tienen cinco sortijas de campeones, logradas con dos equipos, Federico Velásquez (Escogido, Licey) y José Vidal (Estrellas, Licey).

    Expandir imagen
    Infografía
    Luis Polonia jugó desde 1984 hasta 2010 con lasÁguilas. (FUENTE EXTERNA.)

    Los más ganadores

    Los peloteros que más campeonatos han ganado en la historia del béisbol dominicano son : Luis Polonia (12, Águilas), César Gerónimo (9) y Manuel Mota (8) con el Licey; Tony Batista, Alberto Castillo, Félix Fermín, Julián Tavárez y Miguel Tejada, ganaron ocho títulos con las cuyayas.

    • Con siete campeonatos ganados están Winston Llenas (Águilas), Teodoro Martínez (Licey) y Jesús Alou (Escogido, Licey).
