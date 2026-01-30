Julio Rodríguez se une al roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Julio Rodríguez fue parte del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol 2023. ( AFP )

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció oficialmente que el jardinero Julio Rodríguez, de los Seattle Mariners, será parte del equipo que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Rodríguez se une a una nómina ya cargada de talento de Grandes Ligas después de que otras figuras destacadas como Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y varios lanzadores y jugadores de posición fueran confirmados previamente.

Además de J-Rod, Fedom informó que otros peloteros como Amed Rosario y los relevistas Carlos Estévez y Gregory Soto también han recibido la autorización para integrarse al equipo dominicano para el torneo internacional.

Rodríguez fue parte del equipo dominicano en la edición del 2023 del WBC y su presencia es vista como clave para fortalecer el line-up y las expectativas de pelear por el título en marzo, cuando el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se dispute con las mejores selecciones del mundo.