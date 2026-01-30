×
Julio Rodríguez se une al roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fue parte del equipo dominicano en ocasiones anteriores

    Julio Rodríguez se une al roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
    Julio Rodríguez fue parte del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol 2023. (AFP)

    La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció oficialmente que el jardinero Julio Rodríguez, de los Seattle Mariners, será parte del equipo que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

    Rodríguez se une a una nómina ya cargada de talento de Grandes Ligas después de que otras figuras destacadas como Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y varios lanzadores y jugadores de posición fueran confirmados previamente.

    Además de J-Rod, Fedom informó que otros peloteros como Amed Rosario y los relevistas Carlos Estévez y Gregory Soto también han recibido la autorización para integrarse al equipo dominicano para el torneo internacional.

    • Rodríguez fue parte del equipo dominicano en la edición del 2023 del WBC y su presencia es vista como clave para fortalecer el line-up y las expectativas de pelear por el título en marzo, cuando el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se dispute con las mejores selecciones del mundo.
