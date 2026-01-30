×
Raimel Tapia firma por dos años con las Estrellas

Estaba pautado a convertirse en agente libre sin restricción el próximo 15 de febrero

    Expandir imagen
    Raimel Tapia firma por dos años con las Estrellas
    Raimel Tapia (FUENTE EXTERNA)

    Las Estrellas Orientales firmaron por dos años al jardinero Raimel Tapia, y así le compraron el derecho de convertirse en agente libre con restricción a partir del próximo 15 de febrero, anunció el equipo de la enseña verde, en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

    El jugador, quien cumplirá 32 años el 4 de febrero, acaba de registrar su mejor actuación en el torneo local, su quinto de por vida, habiendo sido su primero hace 10 años (2016), situación que le daría derecho a convertirse en agente libre sin restricción, desde el 15 de marzo próximo.

    Tapia encabezó la Serie Regular del recién concluido campeonato local en imparables (73), juegos jugados (50), apariciones en el plato (222); al tiempo de ser segundo en promedio de bateo .356.

    Sus 24 carreras empujadas constituyeron el tercer total más alto del club, detrás de Rodolfo Castro (26) y Miguel Sanó (25), y el sexto del circuito, con todo y que actuó la mayoría de las veces como primer bateador en la alineación.

    Lideró el conjunto verde en carreras anotadas (30), con el tercer total más alto de la liga. También en dobles (12) y bases robadas (9).

    Buena participación en el round robin

    La primera selección de las Estrellas en el Draft de Novatos 2014 (y segunda selección de todo el sorteo), Tapia bateó .353 en 16 juegos y 68 veces al bate en el pasado Round Robin.

    El jardinero jugó con los Leones del Escogido, equipo que lo reclutó en el Draft de Reingreso, y para el cual bateó .250 en cuatro partidos de la Serie Final, en la cual fue lastimado por un pelotazo en la cabeza que lo forzó a ausentarse en un partido.

    En los juegos ganados por las Estrellas (22), Tapia bateó .419 y remolcó 13 de sus 24 carreras producidas. Anotó 15 de sus 30.

