Cristopher Sánchez gana Lanzador del Año 2025 para JJ Sports

Cristopher Sánchez ganó el premio al Lanzador del Año de JJ Sports ( FUENTE EXTERNA )

Cristopher Sánchez, lanzador de los Filis de Filadelfia, fue galardonado como "Lanzador Dominicano del Año 2025 del béisbol de Grandes Ligas", en la premiació de JJ Sports.

Sánchez obtuvo el reconocimiento al recibir 15 votos de primer lugar, 5 de segundo lugar y uno de tercero, para totalizar 197 puntos.

Freddy Peralta, abridor de los Cerveceros de Milwaukee, terminó en el segundo puesto con cinco votos de primero, y 16 votos de segundo, para un total de 178 puntos.

Luis Castillo, abridor de los Marineros de Seattle, recibió el tercer lugar con seis votos de tercero, ocho votos de cuarto, cuatro votos de quinto, para un total de 128 puntos.

El zurdo de Filadelfia ganó 13 y perdió cinco con 2.50 de efectividad, toleró 171 imparables en 202.0 episodios, caminó 44 bateadores y ponchó a 212.

Otros ganadores

Entre los ganadores del premio de Lanzador del Año, quienes han recibido su trofeo en los pasados 25 años, figuran Pedro Martínez, José Mesa, Edison Volquez, Armando Benítez, Bartolo Colón, Ubaldo Jiménez, Johnny Cueto, Luis Severino, Luis Castillo, Freddy Peralta, Sandy Alcántara, entre otros.

Framber Valdez, lanzador de los Astros de Houston, concluyó en la cuarta posición con 125 puntos en total con nueve votos de tercero, seis votos de cuarto, dos votos de quinto y cuatro de sexto lugar.

Carlos Estévez, relevista de los Reales de Kansas City, terminó con cinco votos de tercero, tres votos de cuarto, y cinco de quinto, para terminar en la quinta posición con un total de 110 puntos.

Brayan Bello, lanzador de los Medias Rojas de Boston, quedó en el sexto puesto con un total 102 puntos cuatro votos de cuarto, 10 de quinto, y siete votos de sexto.

Además del Lanzador del Año, la premiación "Jugador Dominicano de la Semana en las Grandes Ligas", distingue también al "Novato del Año", el "Jugador Más Valioso" y al "Jugador Ofensivo".