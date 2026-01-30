Derek Falvey y los Twins acuerdan de mutuo acuerdo separarse

En un cambio importante en las operaciones de más alto nivel del club, los Minnesota Twins anunciaron el viernes que habían "acordado de mutuo acuerdo separarse" de Derek Falvey , presidente de operaciones de béisbol y de negocios del equipo.

Falvey había estado con la organización desde que fue contratado para dirigir las operaciones de béisbol en 2016. Fue promovido para dirigir tanto las operaciones de béisbol como las de negocio en marzo pasado, con Jeremy Zoll ascendiendo para servir como gerente general. Zoll continuará dirigiendo el lado de béisbol, mientras que el nuevo propietario principal Tom Pohlad "asumirá temporalmente la supervisión" del lado de negocios. (MLB.com)

"Durante las últimas semanas, Derek y yo hemos tenido conversaciones reflexivas y francas sobre el liderazgo, la estructura y el futuro del club", dijo Pohlad en un comunicado. "Llegamos a un entendimiento compartido de que las necesidades de la organización están evolucionando y que una transición en el liderazgo es la mejor manera de avanzar. Quiero agradecer a Derek por todo lo que ha aportado a esta organización. Cuando se unió a los Twins hace nueve años, fue, en muchos sentidos, un momento decisivo para esta franquicia. Su liderazgo fue transformador. Ayudó a modernizar cada aspecto de nuestras operaciones de béisbol y lideró con fuertes valores, intención y propósito. Derek creó una cultura basada en el aprendizaje y en la creencia de que las organizaciones crecen cuando las personas crecen".

Tom Pohlad asumió las operaciones principales de los Twins de su hermano Joe en diciembre, cuando el equipo también formalizó la inversión de tres nuevos socios limitados en el grupo de propietarios. En ese momento, Pohlad dejó claro que tenía la intención de estar activo en el funcionamiento diario del club.

El movimiento simplifica la estructura organizacional de los Twins, con Zoll reportando directamente a los propietarios en lugar de hacerlo a Falvey. Pohlad dijo en el comunicado que el club "comenzará inmediatamente" la búsqueda de un nuevo jefe de operaciones comerciales.

Falvey tuvo éxito

Bajo el liderazgo de Falvey, los Twins llegaron a la postemporada cuatro veces, y en 2023 ganaron su primera serie de playoffs en 21 años con una victoria en la Serie de Comodines contra Toronto. Sin embargo, los últimos dos años han terminado en decepción, culminando con una venta masiva de jugadores justo antes de la fecha límite de cambios en 2025.

Falvey también dijo en el comunicado: "He tenido una enorme fortuna de pasar este capítulo de mi carrera con los Minnesota Twins. Esta organización, la gente dentro de ella y la afición han significado mucho para mí y mi familia. Estoy profundamente agradecido con nuestros fanáticos, cuya pasión, lealtad y cariño por este equipo nunca flaquearon. Fue un privilegio representar a esta organización y estoy orgulloso del trabajo que hicimos juntos para modernizar las operaciones de béisbol, construir una base sólida de talento y fomentar una cultura centrada en competir de la manera correcta".