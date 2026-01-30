Martín Pérez llega a acuerdo con los Bravos de Atlanta

El lanzador Martín Pérez llegará a los entrenamientos de primavera buscando demostrar que está saludable y que puede ganarse un puesto en la rotación de los Bravos de Atlanta.

Los Bravos firmaron a Pérez con un contrato de Ligas Menores el viernes, según informó una fuente a MLB.com. El club no ha confirmado oficialmente el acuerdo.

Este pacto le da al zurdo, de 34 años, la oportunidad de probar que se ha recuperado de los problemas en el codo y el hombro que lo limitaron a solo 11 presentaciones (10 aperturas) con los Chicago White Sox en la campaña pasada.

Una opción para la rotación abridora

A lo largo de sus 14 temporadas en Grandes Ligas, Pérez ha sido utilizado principalmente como abridor. Por eso ahora se unirá a Hurston Waldrep, Bryce Elder y Joey Wentz como posibles candidatos para ocupar el quinto puesto en la rotación.

Los spots principales de la rotación de Atlanta ya están ocupados por Chris Sale, Spencer Strider y Spencer Schwellenbach. El equipo espera que Reynaldo López, quien regresa de cirugía de hombro, y Grant Holmes, si demuestra que su codo está en buen estado, ocupen los dos puestos restantes.

Añadir otra pieza de profundidad como Pérez tiene sentido en ese contexto.

Pérez, quien cumplirá 35 años apenas una semana después del Día Inaugural, sigue siendo considerado capaz de mantener un rol en una rotación si está sano.

En sus últimas 108 entradas lanzadas desde la fecha límite de cambios de 2024 —cuando pasó de los Piratas a los Padres— tiene efectividad de 3.50. Aunque la temporada 2025 estuvo marcada por lesiones, terminó con una ERA de 3.54 y 44 ponches en 56 entradas.