Geraldo Perdomo es confirmado por la Fedom para el Clásico Mundial de Béisbol

Geraldo Perdomo en acción con los Diamondbacks de Arizona, durante la temporada 2025. ( ARCHIVO/ AFP )

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) ha confirmado la integración del campocorto Geraldo Perdomo para el equipo nacional que representará el país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebrará del 5 al 17 de marzo.

Perdomo, de 26 años, tuvo un 2025 de ensueño que lo coloca como pieza clave del cuadro interior dominicano. El torpedero, oriundo de Santo Domingo, se consolidó como el shortstop titular de los Arizona Diamondbacks en las Grandes Ligas, viviendo la mejor temporada de su carrera.

En las Mayores, Perdomo jugó 161 partidos en la temporada 2025, donde bateó para promedio de .290, con 20 jonrones, 100 carreras impulsadas y 27 bases robadas, cifras que no solo representaron marcas personales sino que lo llevaron a liderar varias categorías entre los jugadores de su posición.

Su capacidad para embasarse y producir carreras quedó reflejado en su OPS de .851, uno de los más altos entre los campocortos de la Liga Nacional, y le valió por primera vez ganar el Bate de Plata.

Además de su aporte ofensivo, Perdomo fue figura en momentos claves de la temporada y se destacó por su versatilidad en el cuadro y su consistencia en defensa, lo que lo convierte en un recurso estratégico para el equipo dominicano.

Clave con las Águilas Cibaeñas

Su participación la campaña invernal pasada con las Águilas, también sirvió para que Perdomo reforzara su vínculo con la fanaticada dominicana.

Participó por tercera ocasión con el uniforme amarillo, y aportó de inmediato con su bateo y su presencia en el campo.

Entre el final de la ronda regular y la semifinal, bateó en momentos cruciales para las cuyayas, con ocho empujadas y cuatro bases robadas en 16 partidos.

Entre sus momentos más recordados en el béisbol invernal dominicano, está su actuación para evitar un no-hit histórico ante las Estrellas Orientales, el 6 de enero de 2025, con un batazo de doble mérito en un juego intenso de postemporada.

La inclusión de Perdomo en el equipo nacional llega en un momento de gran expectativa para el béisbol dominicano, ya que se han anunciado la participación de varias figuras como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Oneil Cruz, Cristopher Sánchez entre otros estelares que ya fueron anunciados para el Clásico Mundial.