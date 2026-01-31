Ketel Marte dice presente y jugará por Dominicana para el Clásico Mundial

Ketel Marte demostró en 2025 su valía en la élite de MLB ( ARCHIVO/ AP )

La gerencia del equipo dominicano para el Clásico Mundial y la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) han anunciado oficialmente que el intermedista Ketel Marte estará en el equipo nacional que participará en el certamen en marzo próximo.

Marte, originario de Nizao, República Dominicana, ha consolidado su estatus como uno de los mejores jugadores del béisbol en MLB, y fue una pieza fundamental en la alineación de los Arizona Diamondbacks en la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Marte dice presente en momentos en los que ya el país tiene asegurada la participación de grandes estelares en el equipo dominicano tales como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Geraldo Perdomo, Oneil Cruz, Cristopher Sánchez entre otros.

En la campaña que recién concluyó, Marte reafirmó su estatus de élite con una actuación ofensiva sobresaliente desde la intermedia. En 126 partidos disputados, el quisqueyano terminó con un promedio de bateo de .283, con 28 jonrones y empujando 72 carreras, cifras que reflejan su equilibrio entre poder y consistencia al bate. Su producción le valió terminar con un OPS de .893, uno de los más altos entre los segunda bases de las Mayores en 2025.

En la élite de MLB

El bateador ambidextro fue también seleccionado All-Star Game por segundo año consecutivo, destacándose entre los mejores jugadores de su posición y representando con orgullo a los Diamondbacks en el Midsummer Classic.

Durante ese juego de estrellas conectó un doble remolcador que ayudó a la Liga Nacional a tomar la delantera, reafirmando su capacidad para brillar en los grandes escenarios.

Otro de los hitos que definieron su temporada fue haber protagonizado momentos decisivos para Arizona, incluyendo un jonrón con dos outs en la novena entrada que selló un emocionante triunfo ante los Texas Rangers en agosto, demostrando su templanza en situaciones de alta presión.

El impacto de Marte en 2025 no pasó desapercibido: fue uno de los ganadores del premio Silver Slugger, un galardón que reconoce a los mejores ofensivos de cada posición en las Grandes Ligas.

Esta distinción marcó su segundo Bate de Plate consecutivo en la intermedia, subrayando su elite ofensiva frente a los mejores lanzadores de la MLB.