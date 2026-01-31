Shohei Ohtani no lanzará por Japón en el CMB

Shohei Ohtani mientras lanzaba en el juego 3 de la Serie Mundial. ( ARCHIVO/ AFP )

Shohei Ohtani no lanzará para Japón durante el Clásico Mundial de Béisbol, informó el sábado el mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts de acuerdo con un reporte de Fabián Ardaya de The Athletic.

Roberts afirmó que fue decisión de Ohtani no lanzar, y que los Dodgers se lo habrían permitido, según informa Jack Harrisdel del California Post.

Se espera que Ohtani esté en la alineación con el madero al hombro para los campeones defensores del Clásico Mundial de Béisbol, y debería estar listo para lanzar con los Dodgers desde el inicio de la temporada regular, añadió Roberts, según Ardaya.

El cuatro veces Jugador Más Valioso ponchó a Mike Trout, del equipo estadounidense, para asegurar el título del Clásico Mundial de Béisbol 2023 para Japón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/afp202511032244851813v1midres2025losangelesdodgersworldseriescelebration-b3adaa38-89ae950f.jpg Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se dirige al público durante la celebración del último campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers, en 2025. (RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP)

Un 2025 de película

En un año en el que regresó a plena forma como "jugador dos vías" (lanzador y bateador), el astro japonés reafirmó su estatus como uno de los jugadores más dominantes del béisbol, dejando estadísticas que lo colocan entre los mejores de la liga y catalizando el éxito de su equipo en la postemporada.

Ohtani culminó la temporada regular con un promedio de bateo de .282, 172 hits, 55 cuadrangulares, 102 carreras empujadas y 146 vueltas anotadas en 158 juegos disputados.

Además, registró 109 bases por bolas y 20 robos, combinando poder, paciencia y velocidad en la caja de bateo.

Su OPS de 1.014 y otras métricas ofensivas lo situaron entre los líderes de las Grandes Ligas con los méritos suficientes para ganar de manera unánime su tercer premio consecutivo de Jugador Más Valioso en la Liga Nacional, y cuarto en los últimos cinco años.

Desde la lomita (1-1, 2.87), acumuló 47.0 entradas lanzadas en 14 juegos como pitcher — un total moderado debido a la gestión cuidadosa de su salud. Registró 62 ponches con apenas nueve bases por bolas.

Como lanzador en la pasada postemporada terminó con récord de 2-1 y efectividad de 4.43. Se quedó con la victoria del séptimo partido de la Serie Mundial contra Toronto, en un encuentro en el que solo trabajó en dos entradas y un tercio, en las que permitió cinco hits, tres carreras, ponchó a tres y otorgó un boleto.