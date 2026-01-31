Los White Sox firman por un año y seis millones de dólares al jardinero Austin Hays

Austin Hays, número 12 de los Cincinnati Reds, reacciona tras conectar un jonrón de tres carreras durante la segunda entrada contra los Toronto Blue Jays en el Great American Ball Park el 2 de septiembre de 2025 en Cincinnati, Ohio. ( JASON MOWRY/GETTY IMAGES/AFP )

Los Chicago White Sox reforzaron sus jardines al llegar a un acuerdo con el agente libre Austin Hays, según informaron fuentes a Jesse Rogers de ESPN.

El contrato es por un año y 6 millones de dólares garantizados, que incluye un salario base de 5 millones en 2026, de acuerdo con Ken Rosenthal de The Athletic.

El pacto contempla además una opción mutua para 2027, con una cláusula de rescisión de 1 millón de dólares si no se ejerce. Hays también podría sumar 375,000 dólares adicionales en incentivos ligados a sus apariciones en el plato.

El jardinero de 30 años habría elegido a los Medias Blancas en gran parte porque el equipo le ofreció la oportunidad de jugar todos los días, en lugar de limitarlo a un rol de pelotón frente a lanzadores zurdos.

Hays viene de una sólida actuación en la temporada pasada con los Rojos de Cincinnati, donde bateó para .266/.315/.453, con 15 jonrones y 64 carreras impulsadas en 103 partidos. Había firmado con Cincinnati como agente libre el invierno anterior.

Trayectoria en MLB

Antes de su paso por los Rojos, Hays pasó siete temporadas con los Orioles de Baltimore, organización con la que fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2023. Posteriormente fue traspasado a los Filis de Filadelfia en la fecha límite de cambios de 2024.

Con Chicago, Hays se integra a un grupo de jardineros que incluye a Andrew Benintendi, Brooks Baldwin, Everson Pereira y el recién llegado Luis Ángel Acuña.

Además, el cotizado prospecto Braden Montgomery participará en el campamento de Grandes Ligas como invitado fuera del roster, junto a Jarred Kelenic, LaMonte Wade Jr. y Dustin Harris, entre otros.

Aunque ha jugado mayormente en el jardín izquierdo, Hays tiene experiencia en las tres posiciones y podría asumir el jardín derecho de forma regular en 2026, mientras Montgomery continúa su desarrollo. También podría alternarse en el izquierdo frente a lanzadores zurdos, ante quienes registra un OPS de .819.

De acuerdo con Jon Heyman del New York Post, equipos como los Tigres de Detroit, Rangers de Texas, Cardenales de San Luis, Padres de San Diego y Cachorros de Chicago mostraron interés en Hays antes de que aceptara la oferta de los White Sox.