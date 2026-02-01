Camilo Doval se incorpora a la escuadra dominicana del Clásico Mundial

Camilo Doval #75 de los Yankees de Nueva York lanza contra los Azulejos de Toronto durante la quinta entrada del primer juego de la Serie Divisional en el Rogers Centre el 4 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. ( VAUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES/AFP )

El lanzador dominicano Camilo Doval fue confirmado como parte del roster de la Selección Dominicana de Béisbol que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol.

Doval, de 28 años y oriundo de Yamasá, llega al Clásico Mundial con una temporada 2025 de altísima exigencia en las Grandes Ligas, destacándose como una pieza clave en el relevo de los New York Yankees tras ser cambiado desde los San Francisco Giants.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/camilo-doval-by-pau-beaty-ap-2ad7ee59-e93c1362.jpg Camilo Doval con los Gigantes de San Francisco. (FUENTE EXTERNA.)

Su temporada 2025

La campaña pasada fue determinante para Doval. En 69 apariciones en 2025, el derecho registró 16 salvamentos, con una efectividad de 3.58, 72 ponches y un WHIP de 1.32 en 65.1 entradas lanzadas.

Su arsenal, conocido por una recta explosiva que supera las 100 millas por hora, combinado con rompimientos afilados, ha sido fundamental para apuntalar el cierre de partidos, tanto con los Giants como con los Yankees después del cambio en la fecha límite de traspasos de julio de 2025.

La versatilidad de Doval como relevista y su capacidad para desafiar bateadores contrarios en los momentos claves, le convierten en una carta valiosa para el bullpen dominicano, que busca dar el salto de calidad necesario para conquistar el título que se le ha resistido desde 2013.

Entre los lanzadores que ya han confirmado su participación con la tropa quisqueyana, están Cristopher Sánchez, Brayan Bello, Seranthony Domínguez, Carlos Estévez y Wandy Peralta.