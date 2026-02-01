Juan Soto confirma su participación con República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Juan Soto participará con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ( FUENTE EXTERNA )

La selección de la República Dominicana suma una de sus piezas más importantes rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. El estelar jardinero Juan Soto confirmó que volverá a vestir la camiseta tricolor en el principal evento internacional del béisbol.

Soto, una de las figuras más impactantes de las Grandes Ligas y actual jugador de los Mets de Nueva York, expresó su disposición de representar al país en el certamen que se celebrará en marzo del próximo año, con sede principal en Miami.

Soto dice presente en el Clásico Mundial 2026

El anuncio refuerza el núcleo de estrellas con el que trabaja la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) de cara al torneo, en el que la selección buscará regresar a los planos estelares tras su temprana eliminación en la edición de 2023.

Para Soto, esta será una nueva oportunidad de aportar su liderazgo y producción ofensiva en un escenario donde ya dejó huella. En el Clásico anterior, el jardinero fue uno de los bates más productivos del conjunto dominicano, exhibiendo consistencia y poder en el centro del lineup.

El impacto de Juan Soto en la selección dominicana

Considerado uno de los mejores bateadores de su generación, Soto aporta una combinación de disciplina en el plato, poder y experiencia en escenarios de alta presión, cualidades que lo convierten en una pieza clave dentro de cualquier alineación.

Su confirmación fortalece las aspiraciones dominicanas y envía un mensaje claro sobre el compromiso de las principales figuras del béisbol quisqueyano con el proyecto del Clásico Mundial.

Dominicana busca revancha tras 2023

La República Dominicana, campeona invicta del Clásico Mundial en 2013, llegará a la edición de 2026 con la misión de reivindicarse luego de no superar la fase de grupos en el torneo anterior.

Con Soto como uno de sus pilares ofensivos, el combinado nacional apunta a conformar un roster cargado de talento, profundidad y experiencia, capaz de competir por el título ante las principales potencias del béisbol internacional.

Dominicana jugará en Miami

El World Baseball Classic 2026 se disputará durante el mes de marzo, y el conjunto dominicano tiene sus partidos programados en el loanDepot Park de Miami, desde la primera fase de la competencia.