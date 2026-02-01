Miguel Rojas expresa su frustración por quedar fuera del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Angeles, no podrá participar con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El infielder de los Los Angeles Dodgers , Miguel Rojas , no podrá representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 debido a un cambio en las reglas de seguro que impide la cobertura de jugadores mayores de 37 años, según reportes recientes.

Rojas, quien cumplirá 37 años el 24 de febrero, recibió la noticia de que no era elegible para recibir el seguro necesario que proteja su contrato de Grandes Ligas en caso de sufrir una lesión durante el torneo, una condición que se ha convertido en un obstáculo para varios veteranos.

Una decisión que le duele

Durante un evento de fanáticos organizado por los Dodgers, Rojas expresó su disgusto por no poder participar: "Es realmente difícil... yo solo quería estar disponible para mi país.

Si algo pasaba y no formaba parte del equipo en la primera ronda, podía reemplazar a algún jugador o estar allí en los entrenamientos. Simplemente quería estar ahí", comentó el veterano pelotero.

El jugador dejó en claro que su intención no era solo jugar, sino apoyar al equipo venezolano en todas las facetas posibles, aun fuera del terreno de juego.

Una regla que afecta a varias figuras

Esta situación se presenta en medio de un creciente número de estrellas de Grandes Ligas que no podrán competir en la competencia, debido a la negativa de asegurar sus contratos. Nombres como Jose Altuve y Carlos Correa también han quedado fuera por esta razón.

La póliza de seguro para estos eventos protege a las franquicias de tener que pagar salarios completos si un jugador se lesiona durante el torneo, pero algunos veteranos con historial de lesiones o por razones de edad están siendo considerados "no asegurables" por las compañías que manejan estas pólizas.

Impacto en los equipos participantes

La ausencia de jugadores experimentados como Rojas complica las aspiraciones de naciones como Venezuela, que buscaban contar con liderazgo veterano para competir en el Clásico Mundial. A medida que se acercan las fechas del torneo en marzo, las federaciones nacionales siguen ajustando sus rosters y analizando alternativas para suplir las bajas de figuras de alto perfil.