Eugenio Suárez firma con los Rojos por una campaña y US$15 millones

Eugenio Suárez terminó la pasada temporada con los Marineros de Seattle y llegó hasta los playoffs. ( FUENTE EXTERNA )

El venezolano Eugenio Suárez acordó un contrato de un año y US$15 millones con los Rojos, más una opción mutua para el 2027 por US$16 millones, reportó Mark Feinsand, de MLB.com, citando fuentes. El acuerdo está pendiente del examen físico, razón por la que el club no lo ha confirmado.

Suárez demostró en el 2025 que todavía puede pegar jonrones. El antesalista de poder terminó con 49 vuelacercas, igualando un récord personal, y registró una línea ofensiva de .228/.298/.526 (OPS de .824). Treinta y seis de esos cuadrangulares llegaron en apenas 106 juegos con los D-backs antes de que Suárez fuera enviado a Seattle en un canje grande en la fecha límite que le dio a Arizona tres de los 30 mejores prospectos de los Marineros.

Suárez se enfrió tras reunirse con los Marineros, dejando un OPS de .682 en 53 juegos de temporada regular antes de cerrar fuerte en la postemporada. Luego de irse de 21-2 en sus primeros cinco juegos de playoffs del 2025, sumó ocho hits en los últimos siete encuentros de Seattle. Conectó dos jonrones en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, incluido un grand slam que les dio la ventaja en la octava entrada.

Listo para comenzar su campaña de 34 años en 2026, Suárez ya acumula 325 jonrones de por vida, promediando más de 27 en cada una de sus 12 temporadas en las Grandes Ligas.

Jonronero consistente

Ha superado los 30 bambinazos en seis de las últimas siete campañas completas (excluyendo 2020), siendo la única excepción una actuación de 22 cuadrangulares en el 2023. Después de cinco años consecutivos con un OPS en los .700, Suárez igualó su total de 2019 con 49 vuelacercas y registró su OPS más alto desde la marca de .930 de esa temporada.

Aunque Suárez posee mucho poder, también se poncha bastante. Su tasa de ponches de 29.8% se ubicó en el quinto percentil entre los bateadores calificados en el 2025, y lideró la Liga Americana en ponches tanto en 2022 (196) como en 2023 (214).

Un sólido defensor según Outs Sobre el Promedio tanto en 2023 (+11 OAA) como en 2024 (+3 OAA), Suárez terminó con números negativos (-6 OAA) en la antesala en el 2025.

A pesar de sus limitaciones en el plato y a la defensiva, el veterano es un bate de impacto consolidado que puede encajar de inmediato en el medio de un orden ofensivo.

Lo demostró desde el inicio tras ser adquirido desde los Tigres por los Rojos luego de su campaña de debut en el 2014, pasando siete años con Cincinnati y promediando 27 jonrones por año. Fue cambiado a los Marineros antes de la temporada 2022, enviado a Arizona después de 2023 y eventualmente traspasado de vuelta a Seattle en la Fecha Límite de 2025.