Los Gigantes mejoran su ofensiva con la adición del tricampeón de bateo, Luis Arráez

El bateo de contacto de Arráez llega para diversificar la ofensiva de los Gigantes. ( ARCHIVO/ AP )

Los Gigantes de San Francisco finalmente encontraron respuesta a una de sus principales carencias de la pretemporada. Tras semanas de exploración en el mercado, la organización llegó a un acuerdo por un año y US$12 millones con el tricampeón de bateo Luis Arráez, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com.

El pacto aún no ha sido confirmado oficialmente por el club y permanece sujeto a un examen físico.

La búsqueda de un intermedista ofensivo fue una prioridad clara para San Francisco. Antes de inclinarse por Arráez, la gerencia evaluó posibles canjes por Brendan Donovan (Cardenales), Nico Hoerner (Cachorros) y CJ Abrams (Nacionales), pero finalmente apostó por el bate zurdo del venezolano, reconocido por su capacidad de contacto y consistencia con el madero.

Arráez, de 28 años, llega con un historial ofensivo que lo respalda. Es el líder entre los jugadores activos con promedio de bateo (.317) en sus siete temporadas en las Grandes Ligas, repartidas entre Mellizos, Marlins y Padres.

Además, ha encabezado la Liga Nacional en hits en cada una de las últimas dos campañas, una virtud que encaja con la filosofía de contacto que ha promovido Buster Posey desde que asumió la presidencia de operaciones de béisbol del club.

En 2025, los Gigantes padecieron una marcada debilidad ofensiva desde la segunda base. Sus intermedistas terminaron empatados en el puesto 26 de MLB con un OPS colectivo de .617, razón por la cual Arráez está llamado a fortalecer una alineación que ya cuenta con piezas de peso como Matt Chapman en la tercera base, Willy Adames en el campocorto y Rafael Devers en la inicial.

Sus números en el 2025

Durante la pasada temporada con San Diego, Arráez volvió a exhibir su estilo característico: bajísima tasa de ponches (3.1%), la mejor entre los bateadores calificados, además de una línea ofensiva de .292/.719 de OPS y ocho cuadrangulares en 154 partidos.

No obstante, su OPS+ de 99, el más bajo de su carrera, lo colocó ligeramente por debajo del promedio de la liga.

Aunque su capacidad para poner la bola en juego sigue siendo élite, Arráez no se distingue por la fuerza. En 2025 terminó último entre los bateadores calificados en tasa de batazos fuertes (16.7%), reflejo de un perfil ofensivo basado más en la colocación que en la potencia.

Las interrogantes surgen principalmente en el plano defensivo. Desde 2023, Arráez acumula -35 Outs Por Encima del Promedio, la segunda peor marca de las Grandes Ligas, solo superada por Abrams.

Si bien con los Padres actuó mayormente en la primera base, los Gigantes planean regresarlo a la segunda base, posición que no juega de manera regular desde 2023. Para compensar sus limitaciones con el guante, el club podría recurrir con frecuencia a Casey Schmitt y Christian Koss como alternativas defensivas.