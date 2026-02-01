Arranca febrero, y estos son los principales agentes libres disponibles

Framber Valdez no aceptó la oferta calificada de los Astros de Houston y no ha firmado contrato para la temporada 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Con la llegada de febrero, la temporada 2026 de las Grandes Ligas está cerca y la espera por ver dónde reportarán muchos peloteros continúa. Tras más de tres meses en el mercado sin firmar , varios agentes libres aún no saben dónde jugarán esta primavera ni este verano.

A continuación, un repaso de los mejores jugadores aún disponibles en cada grupo posicional:

INFIELDERS (jugadores del cuadro)

Ty France

Paul Goldschmidt

Kiké Hernández

Rhys Hoskins

Nathaniel Lowe

Carlos Santana

Eugenio Suárez

Aunque un infielder importante ya encontró equipo —Luis Arraez firmó un contrato de un año con los San Francisco Giants—, el cuadro sigue ofreciendo opciones valiosas.

Suárez, con varias temporadas de 30 jonrones, destaca como uno de los sluggers más potentes todavía sin contrato. Hoskins, pese a sus lesiones, puede ser un bate de poder en las esquinas. Santana y France, ambos veteranos, ofrecen defensa sólida en primera base.

STARTING PITCHERS (abridores)

Chris Bassitt

Walker Buehler

Zac Gallen

Lucas Giolito

Zack Littell

Nick Martínez

Jordan Montgomery

Jose Quintana

Max Scherzer

Framber Valdez

Justin Verlander

Este grupo es uno de los más profundos que quedan disponibles, con varios nombres de calidad y experiencia.

Entre los abridores todavía en el mercado están varios que estuvieron entre los top 30 agentes libres según MLB.com, con Framber Valdez como uno de los líderes en potencial interés.

Tanto Valdez como Zac Gallen rechazaron ofertas calificadas, lo que implica que cualquier equipo que los firme deberá otorgar selecciones del draft como compensación.

Verlander y Scherzer, ambos en sus 40 años, todavía pueden aportar, aunque con rendimientos fluctuantes, mientras que pitchers como Bassitt y Littell han demostrado ser opciones sólidas en rotaciones o como piezas valiosas.

OUTFIELDERS (jardinero)

Miguel Andújar

Mark Canha

Randal Grichuk

Starling Marte

Tommy Pham

Mike Tauchman

Jesse Winker

El mercado de jardineros restante no incluye figuras del centro del campo de alto perfil, pero hay varios bateadores de esquina disponibles. Andújar destaca por su producción frente a lanzadores zurdos, mientras que Marte y Grichuk pueden aportar como bateadores con poder ocasional.

RELIEF PITCHERS (relevistas)

Ryan Brasier

Danny Coulombe

Liam Hendriks

Michael Kopech

Evan Phillips

Si bien muchas de las mejores opciones de relevo ya firmaron acuerdos durante el receso de temporada, aún quedan algunos brazos útiles en el mercado. Coulombe, por ejemplo, ha mostrado buena efectividad en las últimas temporadas pese a algunas salidas complicadas, y Phillips podría contribuir después de su recuperación de Tommy John.

CATCHERS (receptores)

Elias Díaz

Jonah Heim

Gary Sánchez

Christian Vázquez

La clase de agentes libres receptores era relativamente reducida desde el principio, y el principal nombre esperado —J.T. Realmuto— ya re-firmó con los Phillies, dejando a Díaz y Vázquez como opciones defensivas útiles, y a Heim y Sánchez con potencial para aportar ofensivamente.

Heim, un All-Star de 2023, ha tenido al menos 10 jonrones en cinco temporadas consecutivas, y Sánchez aún puede hacer contacto fuerte pese a un rol limitado la temporada anterior.