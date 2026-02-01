Los Medias Blancas adquieren al pitcher Jordan Hicks en un cambio con los Red Sox

Jordan Hicks fue traspasado a los Medias Blancas de Chicago ( AFP )

Los Chicago White Sox se hicieron con el brazo derecho Jordan Hicks en un cambio con los Boston Red Sox , según múltiples fuentes de Grandes Ligas. El movimiento se produce en medio de una reconfiguración del bullpen de Chicago y la búsqueda de flexibilidad salarial por parte de Boston.

Detalles del cambio

En la transacción, los Red Sox enviaron al experimentado relevista junto al prospecto de pitcheo David Sandlin a los Medias Blancas. A cambio, Boston recibirá al lanzador derecho Gage Ziehl y un jugador por definir, además de incluir dinero para ayudar a cubrir una parte del salario de Hicks.

El acuerdo incluye el aporte de aproximadamente ocho millones de dólares de Boston para facilitar la operación, con Chicago asumiendo la mayor parte del contrato restante de Hicks.

Un movimiento con varios matices

Hicks, de 29 años, ha tenido una trayectoria irregular en las últimas temporadas tras su llegada a Boston desde los San Francisco Giants, equipo que lo había firmado con un contrato de cuatro años y 44 millones de dólares. Sus cifras de 2025 reflejaron dificultades, con efectividad elevada y escaso impacto desde el bullpen.

La llegada del veterano diestro a los White Sox se interpreta en varios frentes:

Como una oportunidad para Chicago de reforzar su cuerpo de lanzadores con un brazo probado, aunque con altibajos.

Como una forma para Boston de aliviar carga salarial y abrir espacio en el roster para otras necesidades.

El papel de los prospectos

David Sandlin, el prospecto que también se trasladó a Chicago, aporta profundidad a la organización de los Medias Blancas con un perfil prometedor, mientras que Gage Ziehl, el jugador que llega a Boston, es un derecho joven con experiencia en ligas menores que podría sumar a la rotación o al bullpen en el futuro cercano.

Contexto en la temporada

El movimiento se da en plena reestructuración del otoño-invierno de Grandes Ligas, donde ambos equipos buscan estabilizarse después de campañas con resultados adversos y ajustar sus nóminas de cara a 2026.

Chicago, que terminó como uno de los peores equipos del 2025, continúa añadiendo piezas y explorando opciones para competir en la División Central de la Liga Americana, mientras que Boston busca optimizar su roster y gestionar recursos en un mercado cargado de movimientos.