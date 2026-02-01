Todo lo que debes saber antes del arranque de MLB

El 25 de marzo será la fecha del primer partido de la temporada 2026 del béisbol de Grandes Ligas ( FUENTE EXTERNA )

Con la llegada de febrero, el béisbol profesional regresa al calendario de los fanáticos con una serie de etapas importantes antes de que comience oficialmente la temporada de las Major League Baseball. Desde las actividades de primavera hasta la acción oficial de la temporada, aquí te contamos las fechas que debes marcar en tu calendario.

Feb. 10-13: Lanzadores y receptores reportan

Los pitchers y catchers de los clubes comenzarán a reportarse a sus campamentos de entrenamiento de primavera. Este paso tradicional marca el inicio de las actividades de béisbol antes de que los equipos estén al completo en primavera.

Feb. 20: Comienzan los juegos de Spring Training

Las ligas de primavera —tanto la Grapefruit League en Florida como la Cactus League en Arizona— inician sus juegos de exhibición. El calendario completo de la primavera incluye partidos entre clubes de Grandes Ligas y enfrentamientos ante equipos internacionales que se preparan para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Marzo 3: Primeros juegos de exhibición especial

Antes de que comience el Clásico Mundial, varios equipos de Grandes Ligas jugarán exhibiciones contra selecciones nacionales el 3 y 4 de marzo, incluyendo partidos frente a clubes que se alistan para el torneo internacional.

Mar. 5-17: Clásico Mundial de Béisbol

El prestigioso World Baseball Classic 2026 se disputará del 5 al 17 de marzo en varias sedes incluyendo Miami, Houston, San Juan y Tokio. El torneo reúne a las principales selecciones nacionales del béisbol profesional en una competencia que sirve como antesala a la temporada regular.

Mar. 25: Opening Night – Noche Inaugural

La temporada regular de MLB arrancará oficialmente el miércoles 25 de marzo con un juego de inauguración exclusivo entre Giants y Yankees en el Oracle Park de San Francisco. Esta noche inaugura formalmente la campaña 2026.

Mar. 26: Opening Day tradicional

El jueves 26 de marzo se jugará el Opening Day tradicional, en el que los otros 28 equipos disputarán sus primeros partidos de la temporada. Esta será la fecha de apertura regular más temprana en la historia de las Grandes Ligas.

Julio 14: Juego de Estrellas

La temporada tendrá su clásico de media campaña con el Juego de Estrellas de la MLB 2026 programado para el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, donde se enfrentarán las mejores figuras del béisbol de la Liga Americana y la Liga Nacional.

Jul. 12-13: Sorteo de Novatos (MLB Draft)

Después del Juego de Estrellas, la liga celebrará el Draft de Grandes Ligas 2026 los días 12 y 13 de julio, donde las franquicias seleccionarán talento amateur de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para sus organizaciones.

