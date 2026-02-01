Arranca la Serie del Caribe de Guadalajara 2026

Los enfrentamientos entre Tomateros de Culiacán frente a Cangrejeros de Santurce y Leones del Escogido ante Charros de Jalisco destacan en el calendario de la primera jornada de la Serie del Caribe Jalisco 2026, que inicia este domingo en el Estadio Panamericano de esta ciudad.

En el primer compromiso de la jornada, Tomateros de Culiacán, se medirá al campeón boricua Cangrejeros de Santurce, en un duelo programado para las 3:00 p.m., hora de la República Dominicana.

Algo de historia

Aunque será su primer enfrentamiento en suelo mexicano, Tomateros y Cangrejeros ya se han visto las caras en dos ocasiones previas en la historia de la Serie del Caribe, ambas disputadas en territorio puertorriqueño.

El primer choque tuvo lugar el 3 de febrero de 2015, en el Estadio Hiram Bithorn, con victoria para los Tomateros 3 carreras por 2. En ese encuentro, Juan Delgadillo se acreditó el triunfo como relevista, Nelvin Fuentes cargó con la derrota y Óscar Villarreal logró el salvamento.

Cinco años después, el 2 de febrero de 2020, nuevamente en el Hiram Bithorn, los "guindas" se impusieron 4 por 2, respaldados por una sólida labor del abridor Manny Barreda, salvamento de Alberto Baldonado y un cuadrangular de Sebastián Elizalde.

De esta manera, Tomateros buscará extender su invicto histórico frente a Cangrejeros, mientras que la novena boricua intentará escribir un nuevo capítulo en estos enfrentamientos particulares.

En el partido estelar de la jornada, posterior a la ceremonia de inauguración, los Charros se enfrentarán al Escogido.